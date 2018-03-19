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Hollanda'ya dönecek misin? diye sordular, kestirip attı

HOLLANDA'YA DÖNECEK MİSİN? DİYE SORDULAR, KESTİRİP ATTI

Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder, "Hollanda'ya dönecek misin?" sorusuna "Her an geri dönebilirim ama şu an bunu tercih etmiyorum." yanıtını verdi.

Tarih : 19 Mart 2018, 10:30
Puan Ver : Hollanda'ya Dönecek Misin? Diye Sordular, Kestirip Attı(5/10)1

Sezon başı Galatasaray'dan ayrılan ve Nice'te oynadıktan sonra Al Gharafa'ya transfer olan Wesley Sneijder, Hollanda'ya dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

HER AN DÖNEBİLİRİM"

"Utrecht ya da Ajax'a dönecek misin?" sorusunu yanıtlayan Wesley Sneijder, "Her zaman söyledim. Her an geri dönebilirim ama şu an bunu tercih etmiyorum. Hollanda'da kazanacağım çok az şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜRE OYNAYACAĞIM"

Katar'da oynamaya devam etmek istediğini dile getiren 33 yaşındaki yıldız, "Katar'da kalabileceğim sürece kalacağım. 1.5 yıllık kontratım var ve muhtemelen daha uzun süre burada oynayacağım. ABD ise şu an üçüncü tercihim" şeklinde konuştu.

Al Gharafa ile 12 maça çıkan Wesley Sneijder 6 gol atmayı başardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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