Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu.

JÜRİ SUÇLU BULDU

Jüri, Philadelphia'nın Montgomery Bölge Adliyesi'nde yargılanan Cosby'yi, kendisine yöneltilen ve her biri için 10 yıl hapis cezası istenen iddialardan suçlu buldu.

60 KADIN BİLL COSBY'NİN CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞUNU SÖYLÜYOR

Davaya dahil olmayan yaklaşık 60 kadın da Bill Cosby'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ediyor. Cosby ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

Kaynak: haberinburada