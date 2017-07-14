HONDA 1,2 MİLYON ARACINI NEDEN GERİ ÇAĞIRIYOR ?
Honda, akü sensörlerinin alev alabileceği gerekçesi ile ABD'deki 1,2 milyon Accord model otomobilini geri çağırıyor.
Honda, akü sensörlerinin alev alabileceği gerekçesi ile ABD'deki 1,2 milyon Accord model otomobilini geri çağırıyor. AP'nin haberine göre geri çağırma 2013 - 2016 yılları arasında üretilen araçları kapsıyor.
SENSÖRLER YENİLERİYLE DEĞİŞECEK
Honda yaptığı açıklamada ülkede, motor bileşenlerinin alev almasından kaynaklanan dört olayın yaşandığını ve bu olaylarda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti. Geri çağrılan araçların sensörleri yenileri ile değiştirilecek.
Kaynak: haberinburada
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