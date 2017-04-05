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honda, endonezya'daki 172 bin 874 aracını geri çağırdı

HONDA, ENDONEZYA'DAKİ 172 BİN 874 ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Geri çağırma işleminin araçlardaki hava yastığı sorununun onarılmasıyla ilgili olduğu açıklandı

Tarih : 05 Nisan 2017, 16:42
Puan Ver : Honda, Endonezya'daki 172 Bin 874 Aracını Geri Çağırdı(6/10)7


Japon otomotiv üreticisi Honda'nın, hava yastığındaki arıza nedeniyle Endonezya'daki 172 bin 874 aracını geri çağırdığı bildirildi.



Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Honda'ya dair geri çağırma işleminin araçlardaki hava yastığı sorununun onarılmasıyla ilgili küresel çapta başlatılan işlemin bir parçası olduğu belirtildi.



 



kaynak:ahaber








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