HONDURAS'TA YAS! DEVLET BAŞKANI'NIN KIZ KARDEŞİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Honduras'ta meydana gelen helikopter kazasında, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in kız kardeşi Hilda'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.
Hilda Hernandez, beraberinde 4 güvenlik görevlisi ve bir pilotun bulunduğu helikopter, başkent Tegucigalpa'daki uluslararası havaalanından hareket etti. Hava kuvvetleri, kalkışından bir süre sonra helikopterden sinyal alınamadığını bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda, helikopterin enkazı Tegucigalpa yakınlarında dağlık bölgede bulundu.
BAKANLIK DA YAPMIŞTI
Kardeşi Orlando Hernandez döneminde İletişim Bakanı olarak görev yapan 51 yaşındaki ziraat mühendisi Hilda Hernandez, Porfirio Lobo'nun döneminde de Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görev üstlenmişti.
Kaynak: haberinburada
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