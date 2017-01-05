HORLAYANLARA MÜJDE!
Yatanı uyandırmadan şekil değiştirerek horlamayı kesen akıllı bir yatak geliştirdi
Amerikalı bir firma üzerinde yatanı uyandırmadan şekil değiştirerek horlamayı kesen akıllı bir yatak geliştirdi. İçinde hava odaları bulunan yatak, hangi taraftan horlama geliyorsa o tarafta şişip büzülerek, yataktaki diğer kişinin rahatsız olmasını da engelliyor. Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan 360 Smart Bed bu yıl satışa sunulacak.
kaynak:habertürk
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