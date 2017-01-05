İngilizce Tercüme
Flaş! Galatasaray'dan Muslera Açıklaması!
İzmir'de İkinci Bir Bombalı Araç Bulundu
Emekliye Çifte Kazanç
Obama Konuşurken Bayıldı, Kimse Kılını Kıpırdatmadı!
Kayseri'deki Terör Saldırısında Parmak İzi Bulundu
Beşiktaş'ta Marcelo Guedes Soruları Yanıtladı
Horlayanlara Müjde!
Obeziteyle Mücadele İçin Kamera Karşısına Geçtiler!
Saldırının Ardından Polisle Teröristler Arasında Çatışma !
İzmir' De Patlama
Polis, Fetö Çiftliğine Baskın Düzenledi! Çıkanlar Şoke Etti
Keçiören Metrosu Açıldı! Erdoğan: 15 Ocak'a Kadar Ücretsiz Olacak
Kramp Nedir? Belirtileri Ve Tedavisi Nedir?
Vergi Kesintisi Gelire Oranla Düzeltilsin Önerisi
Galatasaray'da Hazırlıklar Sürüyor
Teröre Karşı Dağ Gibi Tepki
Rüzgar Erkoçlar: Defalarca Aldatıldım!
Chp Genel Başkan Yardımcısı Budak Açıklaması
Devrim Muhafızları'na Bağlı 6 Milis Suriye'de Öldürüldü

horlayanlara müjde!

HORLAYANLARA MÜJDE!

Yatanı uyandırmadan şekil değiştirerek horlamayı kesen akıllı bir yatak geliştirdi

Tarih : 05 Ocak 2017, 16:49
Puan Ver : Horlayanlara Müjde!(10/10)11


Amerikalı bir firma üzerinde yatanı uyandırmadan şekil değiştirerek horlamayı kesen akıllı bir yatak geliştirdi. İçinde hava odaları bulunan yatak, hangi taraftan horlama geliyorsa o tarafta şişip büzülerek, yataktaki diğer kişinin rahatsız olmasını da engelliyor. Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan 360 Smart Bed bu yıl satışa sunulacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Horlayanlara  Müjde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER