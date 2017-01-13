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hosta döner'in sahibi fetö'den gözaltında

HOSTA DÖNER'İN SAHİBİ FETÖ'DEN GÖZALTINDA

‘Hosta Döner' zincirinin sahibi Verdal Hosta FETÖ'cü olduğu iddiası ile gözaltına alındı

Tarih : 13 Ocak 2017, 17:39
Puan Ver : Hosta Döner'in Sahibi Fetö'den Gözaltında(9/10)11


‘Hosta Döner' zincirinin sahibi Verdal Hosta FETÖ'cü olduğu iddiası ile gözaltına alındı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Verdal Hosta'nın Ankara'da ikamet ettiği evine operasyon düzenlendi. Verdal Hosta FETÖ'ye yardım yataklık etmek ve mali gelir sağlamak iddiasıyla gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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