HOSTES, YOLCULARA İKRAM EDİLECEK YEMEKLERİN TADINA BAKARKEN YAKALANDI
Çin'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketinin uçuşunda çekilen görüntülerde, hostesin yolculara ikram edilen yemeklerin tadına bakması tepki çekti. Hostes görevinden uzaklaştırıldı.
Urumqi Air isimli havayolu firmasına ait bir uçak çekilen görüntüler tepki topladı. Videoda bir hostesin yolculara ikram edilecek olan yemeklerin tadına baktığı görüldü.
BİRER ÇATAL ALIYOR
Kuzeybatı Çin'in Yinchuan şehrine bir inen uçakta çekildi belirtilen görüntülerde hostes, sıralanmış yiyeceklerden birer çatal alarak tadına bakıyor, sonra ise yediği anlaşılmasın diye boşlukları kapatarak yiyecekleri düzeltiyor.
UÇUŞLARDAN ÇEKTİLER
Çin'in en büyük sosyal medya sitesi Weibo kullanıcıları, bu durumun hijyen standartlarına aykırı olması sebebiyle havayolu şirketinden bir açıklama beklediklerini yazan mesajlar attılar. Bunun üzerine havayolu şirketi, ilgili personelin açığa alındığını ve tün uçuşlardan çekildiğini bildiren bir açıklama yayınladı.
ARKADAŞI ÇEKMİŞ
Şirket açıklamasında, yemeklerin yolculara teslim edilemeyen, kalmış yemekler olduğunu ileri sürdü. Ancak yine de bunun bir protokol ihlali olduğu ve artık yemeklerin tasfiye edilmesi gerektiği bildirildi. Görüntülerin uçaktaki bir başka hostes tarafından çekildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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