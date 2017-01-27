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hot wheels race off en çok oynanan oyun oldu

HOT WHEELS RACE OFF EN ÇOK OYNANAN OYUN OLDU

Oyuncak sektörünün öncüsü Mattel'in otomobil yarışı tutkunlarına yönelik oyunu Hot Wheels: Race Off, ABD'de Google Play'de en çok oynanan oyun oldu. Oyun, Türkiye'de de IOS ve Google platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Tarih : 27 Ocak 2017, 09:46
Puan Ver : Hot Wheels Race Off En Çok Oynanan Oyun Oldu(8/10)7


Oyuncak sektörünün öncüsü Mattel'in otomobil yarışı tutkunlarına yönelik oyunu Hot Wheels: Race Off, ABD'de Google Play'de en çok oynanan oyun oldu. Oyun, Türkiye'de de IOS ve Google platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.



Otomobil yarışlarına tutkuyla bağlı olanların vazgeçemediği Hot Wheels Race Off oyunu, bir rekora imza attı. 50'den fazla ülkede Apple cihazlarda en çok indirilen 10 oyun arasına giren Hot Wheels Race Off; Google Play'de de üstünlüğünü kanıtladı. Hot Wheels Race Off, ABD'de Google Play'de en çok oynanan oyunlar sıralamasında 1. sıraya oturdu.



Hot Wheels Race Off, Google Play üzerinden ABD'de en çok indirilen 3. oyun



Oyuncak sektörünün öncüsü Mattel'in en beğenilen oyunları arasında yer alan Hot Wheels: Race Off, bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından indirildi. ABD'de en çok oynanan oyun olmasının dışında İngiltere, Rusya ve Avustralya dahil birçok ülkede de ilk sıraya yerleşti. Ayrıca Hot Wheels: Race Off, Google Play üzerinden ABD'de en çok indirilen 3. oyun olma başarısını elde etti. Hot Wheels: Race Off oyununda en fazla oyuncuya sahip ülkeler ise 500 binden fazla oyuncuyla ABD, Hindistan, Brezilya, Meksika ve Rusya oldu.



Oyun, farklı platformlarda 3 haftada 10 milyon kez indirildi. Oyunda bugüne kadar 15 milyonun üzerinde araç biriktirildi, 650 milyonun üzerinde yarış yapıldı. Toplamda Hot Wheels markasına 500 milyon dakika harcandı.



Tüm dünyada oyun tutkunları için ayrı bir yere oturan Hot Wheels: Race Off, Türkiye'de de IOS ve Google platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilerek oynanabiliyor.



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