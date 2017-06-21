Az yer kaplıyor, tasarımı ile ilgi çekiyor ve donanım birleşenleri sorunsuzca değiştirilebiliyor. Mac Mini'yi gölgede bırakan HP Elite Slice , bir masaüstü bilgisayarın nasıl olması gerektiğini herkese gösteriyor.



Az yer kaplıyor, tasarımı ile ilgi çekiyor ve donanım birleşenleri sorunsuzca değiştirilebiliyor. Mac Mini'yi gölgede bırakan HP Elite Slice , bir masaüstü bilgisayarın nasıl olması gerektiğini herkese gösteriyor.



Mini PC sistemleri , durgun sayılabilecek masaüstü piyasasını az da olsa hareketlendiriyorlar. Bunu bilen HP, özellikle kurumsal müşterileri hedef alan ve bir mini PC sistemi olan HP Elite Slice'ı tasarladı.



HP Elite Slice ilk olarak sıradışı tasarımı ile ilgi çekiyor. Modüler bir mini PC sistemi olan bu ürün, kullanıcıya birçok seçenek sunması ve istenildiği gibi genişleyebilmesi ile fark yaratıyor. Bu fark yıllardır bu pazarı domine eden ve belli standartlar oluşturan Apple Mac Mini'yi bile zor durumda bırakıyor. HP Elite Slice, bu kategoride çıtayı yükselterek, yeni standartların oluşturacağını kesin olarak söylemeliyiz.



Modüler tasarım



HP Elite Slice, Apple Mac Mini'den daha küçük boyutta. En büyük özelliği ise hem harici hem de dahili olarak genişleyebilmesi. Bu esasında çok önemli bir özellik. Apple ürünlerdeki bu zayıflığı bir avantaj olarak kullanmak isteyen HP, benzer ürünlerle kıyasla donanım birleşenlere erişilmesi için basit ama etkili bir tasarım tercih etti. Kasa sistemi, altta bulunan dört vidayı döndürmek şartı ile açılıyor. Hepsi bu kadar. Kullanıcı, oldukça hızlı bir şekilde donanım birleşenlere erişebiliyor ve dört adet bellek (SODIMM) ve SATA diski zahmetsizce değiştirebiliyor.



Bu alanda yer alan diğer dört vidayı söktüğünüzde üst kapak açılıyor ve buradan da WLAN modülüne ve bakır ızgaralı soğutma sistemine ulaşıyorsunuz.



Bu ana modül iki adet USB ve iki adet USB 3.1 Type C bağlantılarına sahip. Bununla birlikte LAN bağlantısı ve HDMI çıkışı ve DisplayPort da unutulmadı. SD kart okuyucusu ne yazık ki yer almıyor. Kablosuz klavye ve Mouse, Bluetooth yerine USB kablosuz alıcı ile haberleşiyor. Yani iki USB girişinden birini bu bağlantı için feda etmeniz gerekiyor.



Ana modülün yanı sıra iki adet yan modül yer alıyor. Bu modülleri üst üste koymanız yeterli. Ekstra bir şey yapmanız geremiyor. HP Elite Slice'a gelişmiş bir hoparlör sistemi veya bir optik sürücü bağlayabiliyorsunuz.



Performans



Zengin ve güçlü donanım birleşenlere sahip olan HP Elite Slice, Skylake ailesinden gelen dört çekirdekli Intel Core i5 6500T işlemcisini üzerinde barındırıyor. 8 Gbyte bellek ve 256 GByte kapasiteli Sandisk X300 SSD disk ile güçlenen bu ürün genel kullanımda ortalamanın üzerinde bir performans sergiliyor. Üzerinde bulunan Intel HD Graphics 530 grafik yongası oyuncular için tasalanmadığını söylemeliyiz. Yine de düşük ve orta ayarlarda birçok oyunu oynayabildik.



HP Elite Slice, ofis kullanımında sizi kesinlikle yarı yolda bırakmıyor. Sahip olduğu performans fazlasıyla yeterli. Daha fazlasını isteyen kişiler daha güçlü donanım birleşenlere başvurmaları gerekiyor.



HP Elite Slice elbette farklı konfigürasyonlarda satılıyor. En düşük konfigürasyonda 8 GByte bellek verilirken üst konfigürasyonlarda 32 GByte bellek kullanılıyor.



Üründe beğendiğimiz bir özellik, benzer ürünlerle kıyasla çok sessiz çalışan bir soğutma sistemine sahip olması. Yaptığımız denemelerde HP Elite Slice'ı tam yük altında çalıştırmamıza rağmen sessizliğinden ödün vermediğini gördük. Tam yük altında 38 Watt'lık bir güç tüketmesi de, görülmeye değer. Normal kullanımda 10 Watt, düşük güç tüketiminde de 4 Watt'lık bir güç harcayan HP Elite Slice bu alanda rakiplerine ciddi fark atıyor. Öyle ki piyasaya baktığımızda, güç tüketiminde daha verimli bir ürün olmadığını söylemeliyiz.



Sonuç



HP Elite Slice gerçekten sıra dışı bir masaüstü bilgisayarı. Yüksek bir malzeme kalitesi ve başarılı bir işçiliğe sahip olan bu ürün, modüler yapısı sayesinde genişleyebiliyor ve basit tasarımı sayesinde de donanım birleşenleri kullanıcının isteğine göre yükseltilebiliyor.



HP bu alanda yapılması gereken her şeyi doğru yaptığını düşünüyoruz. Apple, Mac mini ile tamamen tasarıma konsantre olurken, cihazın genişleyebilme özelliğini ciddi anlamda ihmal etti. Bu da cihazın güncelliğini kısıtlıyor.



HP Elite Slice genişleyebildiği gibi, donanım birleşenleri de çok kolay bir şekilde yükseltilebiliyor. Bu da bu ürünü çok uzun süre güncel bir şekilde kullanılmanızı sağlıyor.



Bütçe dostu tablet; Galaxy Tab A8 2017