HP'nin yeni nesil mobilite platformu HP Elite x3, HP'nin, çalışma ortamına iletişim ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışını kazandıran, en küçük masaüstü bilgisayarı HP Elite Slice ve dünyanın ilk “mini” iş istasyonu HP Z2 Mini, Türkiye'de ilk kez gün yüzüne çıktı.







HP'nin yeni nesil mobilite platformu HP Elite x3, HP'nin, çalışma ortamına iletişim ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışını kazandıran, en küçük masaüstü bilgisayarı HP Elite Slice ve dünyanın ilk “mini” iş istasyonu HP Z2 Mini, Türkiye'de ilk kez gün yüzüne çıktı.



Windows 10 mobile'lı HP Elite x3, uygun dock'larla birlikte kullanıldığında phablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarın kullanım deneyimlerini tek cihazda buluştururken, kullanıcıların üretkenlik için kilit öneme sahip uygulamaları bu farklı cihazlardan sorunsuzca çalıştırmalarına da imkân tanıyor. Kullanıcılar Elite x3'ü masaüstü, dizüstü bilgisayar ya da mobil cihaz şeklinde kullanma tercihine sahip oluyor ve farklı ortamlara göre cihaz seçme kaygısından kurtuluyor. Elite x3'ı açmak için biyometrik kimlik doğrulama kullanılabiliyor. Bu da kurumsal müşteriler için cihaza ek bir güvenlik katmanı sağlıyor.



Elite x3, Snapdragon 820 işlemci, Windows Continuum özellikli Windows 10 Mobile, opsiyonel HP Desk Dock ve opsiyonel Lap Dock gibi bileşenler sayesinde kullanıcıların bulundukları yerleşim fark etmeksizin kendi belirledikleri koşullar altında çalışabilmelerine olanak tanıyor. Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde kullanıcılar daha kolay ve daha hızlı şarj imkânına da sahip oluyor. Desk Dock, Elite x3 için tam donanımlı bir masaüstü bilgisayar deneyimi sunuyor. Harici monitör desteği için DisplayPort, iş sürekliliği için iki USB-A ve bir USB-C bağlantısı ve kullanıcıların masa başında üretkenliğini kolaylıkla ölçeklendiren kablolu Ethernet gibi donanımları içerisinde barındırıyor.



Çift SIM kart özelliğiyle öne çıkan Elite x3, portre modundayken masa başı çalışmalarında rahat bir seyir için de kullanılabiliyor. Yuva sistemi Elite x3'ü koruyucu kılıf gerektirmeden destekliyor. Lap Dock, neredeyse kenarları olmayan 31,7 cm'lik, 1 kg ağırlığındaki dikey HD ekran kullanarak dizüstü bilgisayar deneyimi yaratıyor. Lap Dock'ta hiçbir veri saklanmıyor. Tüm uygulamalar, şifreler ve dosyalar Elite x3'te depolanıp oradan yönetiliyor.



HP Elite x3, 749 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.











HP Elite Slice



İletişim ve üretkenlik için tasarlanan modüler bilgisayar HP Elite Slice, kullanıcılarına tercihlerine göre bir masaüstü bilgisayar oluşturma imkânını tanıyor. Çalışma ortamına şıklık katarak üretkenliği artıran bu masaüstü bilgisayar ofis alanlarının tasarlanma şeklini de değiştiriyor.



Çok yönlülük, performans ve kurumsal seviyede güvenlik bir araya gelerek çalışanlar arasında daha fazla üretkenlik ve ekip çalışması sağlarken çalışma alanlarını ve çalışma tarzlarını dönüştürüyor. Ultra seviyede küçük olmasına rağmen büyük performans sunan mini bilgisayar yalnızca 6.5 inç (16,51cm) x 1.38 in. (3,5cm) x 6.5 inç (16,51cm) boyutlarında ve 1,04kg ağırlığa sahip. Kabloların kullanılmadığı tasarım temiz bir çalışma ortamına olanak yaratıyor zira müşteriler her bir bileşene güç vermek için duvara takılı kabloları birbirlerinden ayırmak zorunda kalmıyorlar.



Ürün, yalnızca bir adet USB 3.1 Type-CTM kablo ve yeni opsiyonel Quad HD HP EliteDisplay S240uj monitörün de dahil olduğu Type-CTM uyumlu görüntüleyiciler aracılığıyla bir görüntüleyiciden güç alan ilk ticari masaüstü bilgisayar olma özelliğini taşıyor. Görüntüleyici masaüstünü mükemmel bir şekilde tamamlama adına entegre kablosuz şarj ve USB Type-CTM ile donatılmış bulunuyor. HP Elite Slice'ın çok yönlülüğünü kapak ve temel genişletme seçenekleri sağlıyor. Kullanıcılar bilgisayarlarını yapılandırırken farklı kapak seçenekleri arasından tercih yapabiliyor ve ek modüllerle çözümü diledikleri anda genişletebiliyor, ihtiyaçlarına en uygun masaüstü bilgisayarı kendileri oluşturabiliyor.



HP Elite Slice 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.











HP Z2 Mini İş İstasyonu



Ortalama bir kahve fincanı boyutlarındaki, yeni HP Z2 Mini iş istasyonu, son teknolojili elektroniklerden ev ve ofis binalarına kadar her şeyin tasarlanması için ideal bir ürün olarak öne çıkıyor. Piyasada bulunan tüm ticari mini bilgisayarlardan iki kat daha güçlü ve altı adet ekranı destekleme kapasitesine sahip HP Z2 Mini, akustik, performans ve iş kritik güvenilirlikten fedakarlık yapmak istemeyen; bununla birlikte daha küçük donanımlara ihtiyaç duyan milyonlarca CAD kullanıcısı için tasarlandı.



İş istasyonunun özellikleri arasında yeni nesil Intel Xeon işlemciler; NVIDIA profesyonel ekran kartı ve büyük dosyaları hızlı bir şekilde işleyebilen HP Z Turbo Drive teknolojisi yer alıyor. Çalışma alanları her geçen gün alan verimliliğine daha da fazla yoğunlaşırken; HP Z2 Mini gibi küçük iş istasyonları kurumlara büyük avantajlar sağlıyor.



HP Z2 Mini'nin olağanüstü seviyede kompakt biçimi, günümüz bilgisayarlarından ziyade geleceğin süper bilgisayarlarını çağrıştırıyor. Sekizgen biçimli HP Z2 Mini, HP'nin 35 yıllık iş istasyonu geçmişindeki en benzersiz tasarıma sahip ürün olma özelliğine sahip. Ultra kompakt ve estetik açıdan çarpıcı iş istasyonu kullanıcılara masa üstü/altı, HP Z monitör;, arkası ya da duvarda olmak üzere çeşitli kurulum seçenekleri sunuyor. HP mühendisleri, özel tasarımlı fanlar ve soğutma sistemiyle fısıldama yüksekliğinde akustik çalışmayı elde ederken görev kritik güvenilirliğe ihtiyaç duyan müşterilere de hitap ediyor.



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