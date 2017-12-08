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Hrant Dink Cinayeti Davasında 5 Eski Jandarmaya Tahliye
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Hrant Dink cinayeti davasında 5 eski jandarmaya tahliye

HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA 5 ESKİ JANDARMAYA TAHLİYE

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlilerinden 5 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 17:20
Puan Ver : Hrant Dink Cinayeti Davasında 5 Eski Jandarmaya Tahliye(5/10)1

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 16'sı tutuklu, 10'u firari 85 sanıklı davanın 15. duruşmasında, dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlileri Bekir Yokuş, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şerif Şimşek ve Şeref Ateş'in tahliye edilmesine karar verildi.

TUTUKLU SANIK VE AVUKATLARI, TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları ile müdahil Hrant Dink ailesi avukatlarının talepleri alındı. Tutuklu sanık ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda bugüne kadar Hrant Dink ile ilgili yapılan tüm işlem kayıtlarının mahkemeye gönderilmesi için yazı yazılmasını talep etti.

TAHLİYELER ADLİ TIP KURUMU VE HTS KAYITLARI DOĞRULTUSUNDA

Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, tutuklu yargılanan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı görevlileri Bekir Yokuş, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şerif Şimşek ve Şeref Ateş'in tahliye edilmesine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanıklardan, dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat şube görevlileri Bekir Yokuş, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şerif Şimşek ve Şeref Ateş'in tahliyesine karar verdi. Heyet bu sanıkların tahliyesini, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığı' bilgisinin yer almasına ve tutuklu kaldıkları süreye" göre kararlaştırdı.

TAHLİYE EDİLEN SANIKLARA YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Tahliye edilen sanıklarla ilgili yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştıran heyet, diğer 11 tutuklu sanığın bu hallerinin mevcut delil durumuna göre devamına hükmetti.

Hrant Dink ailesinin avukatı Bakırcıoğlu'nun talebi doğrultusunda Hrant Dink ile ilgili geçmiş dönemde telefon dinlemesi olup olmadığının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) sorulmasını karara bağlayan heyet, yine avukat Bakırcıoğlu'nun, "Hrant Dink ile ilgili bu zamana kadar yapılan işlemlerle ilgili tüm belgelerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndan istenilmesi" talebini de kabul etti.

Heyet duruşmayı, sıralı yapılmak üzere 29 ve 30 Ocak ile 1 ve 2 Şubat 2018 tarihlerine erteledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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