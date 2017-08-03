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Hrant Dink davasında savcıdan kritik talep!

HRANT DİNK DAVASINDA SAVCIDAN KRİTİK TALEP!

Hrant Dink davası savcısı, Birol Ustaoğlu, Murat Bayrak, Atilla Güçlüoğlu ve Yüksel Avan'ın tahliyesini istedi.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Hrant Dink Davasında Savcıdan Kritik Talep!(8/10)4

Hrant Dink davasında savcı mütalaasını verdi. Savcı 4 isim için tahliye istedi. Tahliyesi istenen isimler, dönemin Samsun jandarma istihbarat görevlisi Birol Ustaoğlu, dönemin Jandarma Asayiş Şube Müdürü Atilla Güçlüoğlu, Murat Bayrak ve Yüksel Avan.

4 İSMİN TAHLİYESİ İSTENDİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya devam ediliyor. Duruşma savcısı, savunması tamamlanan dönemin Samsun jandarma görevlileri olan sanıklar Atilla Güçlüoğlu, Murat Bayrak, Birol Ustaoğlu ve Yüksel Avan'ın tahliyesini talep etti.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve gazeteci Ercan Gün'ün de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşma, müdahil ve sanık avukatlarının talepleriyle devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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