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HRANT DİNK SORUŞTURMASINDA 2 SEVK!


HRANT DİNK SORUŞTURMASINDA 2 SEVK!
Tarih : 12 Nisan 2017, 17:03
Puan Ver : Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!(9/10)10




Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, jandarma görevlileri Resul Kütükoğlu, Ahmet Faruk Aydoğdu ile Serkan Özel'in aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı. Arama çalışmaları devam eden İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Bekir Yokuş ve Hacı Şefik Şimşek ise geçtiğimiz günlerde yakalandı. İfadelerine başvurulan Yokuş ve Şimşek, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Hacı Şefik Şimşek'in ve Bekir Yokuş'un cinayetin işlenmesinde aktif görev alarak, cinayetin işlenmesine nezaret ettikleri ileri sürülüyor.



 



kaynak:sabah










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