Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

hrant dink soruşturmasında 8 tutuklama

HRANT DİNK SORUŞTURMASINDA 8 TUTUKLAMA

Hrant Dink soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 8 emniyet mensubu, asker ve gazeteci tutuklamaya sevk edildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 17:34
Puan Ver : Hrant Dink Soruşturmasında 8 Tutuklama(7/10)9


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından Hrant Dink Cinayeti'ne ilişkin yürütülen soruşturmada 8 asker, emniyet mensubu ve gazeteci tutuklamaya sevk edildi.



Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Ankara, Sakarya, Kırıkkale, Elazığ ve Samsun illerinde görev yapan 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasından Subay Murat Bayrak, Birinci sınıf emniyet müdürü Yakup Kurtaran, emniyet amiri Ahmet Çetiner, Astsubay Yüksel Avan ve Birol Ustaoğlu ile gazetece Muammer Ay gözaltına alınmıştı. Emekli Subay Atilla Güçlüoğlu ve ihraç edilen 3. Sınıf emniyet Müdürü Metin Balta hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.



Samsun TEM Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amir Ahmet Çetiner, 2007 yılında Atatürk'ün sözünün yer aldığı poster önünde Ogün Samats'la kolkola fotoğraf çektirmişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hrant  Dink  Soruşturmasında  8  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER