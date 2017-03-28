

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından Hrant Dink Cinayeti'ne ilişkin yürütülen soruşturmada 8 asker, emniyet mensubu ve gazeteci tutuklamaya sevk edildi.



Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Ankara, Sakarya, Kırıkkale, Elazığ ve Samsun illerinde görev yapan 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasından Subay Murat Bayrak, Birinci sınıf emniyet müdürü Yakup Kurtaran, emniyet amiri Ahmet Çetiner, Astsubay Yüksel Avan ve Birol Ustaoğlu ile gazetece Muammer Ay gözaltına alınmıştı. Emekli Subay Atilla Güçlüoğlu ve ihraç edilen 3. Sınıf emniyet Müdürü Metin Balta hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.



Samsun TEM Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amir Ahmet Çetiner, 2007 yılında Atatürk'ün sözünün yer aldığı poster önünde Ogün Samats'la kolkola fotoğraf çektirmişti.







kaynak:sabah