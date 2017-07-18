İsrail'de, cezaevinde bulunan Müslüman genç ile ilişki yaşayan 17 yaşındaki genç kız, ailesinin Müslüman gençle ilişkisine sert çıkışması yüzünden, polise şikayette bulunmuş, fakat bu şikayetinden dolayı herhangi bir önlem alınmaması nedeniyle tekrar evine dönen genç kız, evinin mutfağında boynundan bıçaklanmış bir şekilde bulundu. Genç kızın babası, kızını öldürmekle suçlanırken, annesi polise verdiği ifadede eşinin, bir Müslüman gençle ilişki yaşayan kızlarının aile onuruna zarar verdiğini söylediğini iddia etti.

AİLESİNİN, KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN PEŞİNE ADAM TAKTIĞINI SÖYLEDİ

Yargıçların töre cinayeti diye nitelediği cinayet soruşturmasında baba Sami Karra 17 yaşındaki kızı Henriette'yi öldürdüğünü inkar etti. Hristiyan aile, kızlarının din değiştirmesinden çekindikleri gerekçesiyle Müslüman genç ile birlikteliğine şiddetle karşı çıktı. Ailesinin ilişkisine karşı çıkmasından dolayı evinden ayrılmak zorunda kalan 17 yaşındaki kız, arkadaşlarına mesaj atarak ailesinin kendisini öldürmek için peşine adam taktığını söyledi.

ÖLMEDEN KISA SÜRE ÖNCE ANNESİNİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Genç kız ölü bulunmadan kısa bir süre önce polise annesinin kendisine saldıracağı ile ilgili şikayette bulunmuştu. Polis genç kız ve ailesini bir araya getirip bir çözüm bulmalarını istedi. Genç kız, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen eve dönmeyi kabul etmeyip beraber yaşadığı kız arkadaşı ile beraber kalmaya devam etti ancak bir süre sonra evine dönmeye ikna oldu.

BİR AKRABASINA MÜSLÜMAN OLMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Genç kız bir yakınına erkek arkadadaşının kısa bir süre içinde cezaevinden çıkacağını, bu yüzden onun kantin masraflarını karşıladığını ve müslüman olmayı planladığını söyledi. Akrabalar kızın babasına onun bu planlarını anlattı.

EVİNİN MUTFAĞINDA BOYNUNDAN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Olaydan kısa bir süre sonra genç kız evinin mutfağında boynundan bıçaklanmış halde bulundu. Genç kızın babası cinayeti kabul etmezken; annesi polise verdiği ifadede eşinin, bir Müslüman gençle ilişki yaşayan kızlarının aile onuruna zarar verdiğini söylediğini iddia etti.

Kaynak: haberinburada