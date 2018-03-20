Hakim ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

356 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

Kaynak: haberinburada