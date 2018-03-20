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HSK Kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK KARARNAMESİ İLE 356 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Hakim ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Tarih : 20 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Hsk Kararnamesi İle 356 Hakim Ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi(7/10)3

Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

356 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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