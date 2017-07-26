Bu Mezarlara Girmek Servet İster!
Açıklayacak Hiçbir Şey Kalmadı Deyip Canlı Yayını Kesti, 5 Saat Sonra Ölü Bulundu
Urfa'daki Tekstil Fabrikasının Her Kademesinde Kadınlar Çalışıyor
Polisle Girdiği Çatışmada 45 Kez Vuruldu, Ölüm Anı Görüntüleri 3 Yıl Sonra Yayınlandı
Hsk, Yeni Bakan Gül Başkanlığında İlk Kez Toplandı
'banker Bilo' Filmindeki Sahne Sivas'ta Gerçek Oldu
'drift' Yaparken Kaza Yapan Genç Kız, Sinir Krizi Geçirip Aracını Yaktı!
Bursasporlu Mert Günok Takımdan Ayrıldı, Galatasaray'a Geliyor
Maçta Yere Yığılan Futbolcu, Artık Yürüyüp Konuşamayacak
Çin Futbol Federasyonu Kulüpleri Uyardı: Borçlarınızı Ödemezseniz Ligden Atarız
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ayrılık İddiası İçin İlk Kez Konuştu
Erdoğan'dan Yök'e Yardımcı Doçentlik Çağrısı!
İsrail'in 'osmanlı Bitti' Açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan Yanıt
Erdoğan'dan İslam Dünyasına Sitem: Bu Hallere Düşmeli Miydik?
Uğur Pektaş, Eski Eşi Gamze Özçelik İle Fotoğraf Paylaşarak Barıştıklarını Duyurdu
Kağıthane'de Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı
Kars Sınırı Onlara Emanet! Kadın Komutanlar Dosta Güven, Düşmana Gözdağı Veriyor
İngiltere'de Dizel Ve Benzinli Araçlara Yasak Geliyor
Çin'de Akılalmaz Kaza! Yoldan Fırlayan Şişe Çocuğa İsabet Etti
İşte Fetö'nün Spiker İmamı: Fatih Koç

HSK, yeni bakan Gül başkanlığında ilk kez toplandı

HSK, YENİ BAKAN GÜL BAŞKANLIĞINDA İLK KEZ TOPLANDI

HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplandı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Hsk, Yeni Bakan Gül Başkanlığında İlk Kez Toplandı(5/10)1

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kabine değişikliği revizyonunun ardından Adalet Bakanlığı'na getirilen Abdulhamit Gül başkanlığında ilk kez toplandı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Toplantı, basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

1977 yılında Gaziantep-Nizip'te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup serbest avukatlık yapmaktadır.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül'ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit Gül, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevi tevdi edildi.

14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Gül; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit Gül, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.

Abdulhamit Gül evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hsk  Yeni  Bakan  Gül  Başkanlığında  İlk  Kez  Toplandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER