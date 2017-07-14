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HSK, YENİ BİR KARARNAME İLE 154 HAKİM'İN GÖREV YERLERİNİ DEĞİŞTİRDİ


HSK, Yeni Bir Kararname İle 154 Hakim'in Görev Yerlerini Değiştirdi
Tarih : 14 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Hsk, Yeni Bir Kararname İle 154 Hakim'in Görev Yerlerini Değiştirdi(10/10)6

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 982 sayılı idari yargı kararnamesini yayınladı.

HSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 13 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar 14 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir.

İTİRAZI OLANLAR BAŞVURU YAPABİLECEK

Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Atanma Talep Formu" nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

İŞTE TAM LİSTE

İşte "HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 13/07/2017 TARİHLİ VE 982 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ" kapsamında yerleri değiştirilen yargı mensuplarının tam listesi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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