Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı

hsk'da iş bölümü ve daire başkanları belirlendi

HSK'DA İŞ BÖLÜMÜ VE DAİRE BAŞKANLARI BELİRLENDİ

Hakimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) iş bölümü belirlendi. İşte birinci ve ikinci dairenin başkan ve üyeleri

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:28
Puan Ver : Hsk'da İş Bölümü Ve Daire Başkanları Belirlendi(9/10)11


16 Nisan Referandumuyla birlikte ismi ve yapısı değiştirilen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 'da beklenen iş bölümü yapıldı. Buna göre Birinci Daire Başkanı olarak Halil Koç, İkinci daire başkanı olarak ise Mehmet Yılmaz belirlendi. Mehmet Yılmaz aynı zamanda Başkanvekilliği görevini devam ettirecek.



Yapılan iş bölümüne göre HSK dairelerinin üyeleri şu şekilde;



HSK Birinci Dairesi;



Halil Koç



Kenan İpek,



Mehmet Akif Ekinci



Hüseyin Şahin,



Yaşar Şimşek,



Hamit Kocabey



HSK İkinci Dairesi;



Mehmet Yılmaz



Songül Yazar



Alp Arslan



Mehmet Ademoğlu



Cafer Ergen



Ali Cengiz Köseoğlu



 



kaynak:Sabah








Etiketler: Hsk  Da  İş  Bölümü  Ve  Daire  Başkanları  Belirlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER