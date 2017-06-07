

16 Nisan Referandumuyla birlikte ismi ve yapısı değiştirilen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 'da beklenen iş bölümü yapıldı. Buna göre Birinci Daire Başkanı olarak Halil Koç, İkinci daire başkanı olarak ise Mehmet Yılmaz belirlendi. Mehmet Yılmaz aynı zamanda Başkanvekilliği görevini devam ettirecek.







Yapılan iş bölümüne göre HSK dairelerinin üyeleri şu şekilde;







HSK Birinci Dairesi;







Halil Koç







Kenan İpek,







Mehmet Akif Ekinci







Hüseyin Şahin,







Yaşar Şimşek,







Hamit Kocabey







HSK İkinci Dairesi;







Mehmet Yılmaz







Songül Yazar







Alp Arslan







Mehmet Ademoğlu







Cafer Ergen







Ali Cengiz Köseoğlu







kaynak:Sabah