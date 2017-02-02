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hsyk'nın fetö soruşturması

HSYK'NIN FETÖ SORUŞTURMASI

HSYK 2. Dairesince açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.B, İstanbul'da savcılığa teslim oldu.

Tarih : 02 Şubat 2017, 15:08
Puan Ver : Hsyk'nın Fetö Soruşturması(8/10)6


HSYK 2. Dairesince açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.B, İstanbul'da savcılığa teslim oldu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesince görevden uzaklaştırılan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



F.B'nin İstanbul'da savcılığa teslim olduğu öğrenildi.



Öte yandan, F.B'nin Bursa'daki evinde polis ekiplerince arama yapıldı.



HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı dün açığa almıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Hsyk  Nın  Fetö  Soruşturması    haber

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