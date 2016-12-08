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htc one m9 için android 7 güncellemesi geliyor!

HTC ONE M9 İÇİN ANDROİD 7 GÜNCELLEMESİ GELİYOR!

Geçtiğimiz yıl duyurulan HTC One M9 için Android 7 güncellemesi dağıtılmaya başlanıyor.

Tarih : 08 Aralık 2016, 10:05
Puan Ver : Htc One M9 İçin Android 7 Güncellemesi Geliyor!(10/10)7


Geçtiğimiz yıl duyurulan HTC One M9 için Android 7 güncellemesi dağıtılmaya başlanıyor.



2015 yılının amiral gemilerinden olan HTC One M9 modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtımına başlanıyor. Ülkemize de satılan bu cihazın kullanıcıları için geri sayım başladı. Güncelleme saatler içerisinde başlayabilir.



HTC One M9 için Android 7 güncellemesi!



Güncelleme ile ilgili bir iyi birde kötü haberimiz var. İyi haberimiz güncellemenin operatörlerden bağımsız satılan cihazlar için çıkıyor olması. Yani “SIM-free” olarak adlandırılan cihazlar için güncelleme çıkıyor. Kötü haber ise güncellemenin Türkiye'de dağıtıma çıkıp çıkmayacağının bilinmemesi. HTC, güncellemeler konusunda diğer markalara göre biraz daha hızlı. Dolayısıyla tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de yeni sürümün dağıtımı yapılabilir.



HTC Amerika'nın (@HTCUSA) resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bu habere göre HTC One M9 modelleri artık enerji tüketimi konusunda daha tasarruflu olacak. Cihazların pil süresinin uzaması bekleniyor. Doze modunun da pil ömrüne katkı sağlaması bekleniyor.



Çoklu pencere özelliği, yenilenen bildirimler ve bildirimlerden cevap yazma özelliği gibi Android 7 Nougat sürümünün temel özellikleri bu dağıtımla birlikte kullanıma sunulacak.



Operatör destekli satılan cihazların güncelleme tarihi olarak 2017 işaret ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kullanıcılar için iki ihtimal bulunuyor.



Birinci ihtimal, HTC'nin ABD ile birlikte Türkiye için de aynı güncellemeyi dağıtıma çıkarması. İkinci ihtimal ise Türkiye'deki kullanıcıların dağıtılacak ROM dosyasını kendi cihazlarına kendilerinin kurması. Detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Şimdilik HTC One M9 kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekiyor.



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