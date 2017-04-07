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Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
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htc vive fiyatında bir günlük indirim

HTC VİVE FİYATINDA BİR GÜNLÜK İNDİRİM

HTC, sanal gerçeklik gözlüğünün birinci yılı kutlaması kapsamında birkaç haber verdi. HTC Vive fiyatında bir günlük indirim ve fazlası sunuldu.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:17
Puan Ver : Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim(5/10)6


HTC, sanal gerçeklik gözlüğünün birinci yılı kutlaması kapsamında birkaç haber verdi. HTC Vive fiyatında bir günlük indirim ve fazlası sunuldu.



Eğer bir sanal gerçeklik gözlüğü almak istiyorsanız HTC Vive, en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Ülkemizde oldukça pahalı olan bu cihaz, yurtdışında daha uygun fiyatlara bulunabiliyor. Ancak yine de bu gözlüğü almak istiyorsanız acele edin. Zira HTC Vive fiyatında bir günlükindirim yapıldı.



Teknoloji devi HTC, sanal gerçeklik gözlüğünün ilk yılını kutlarken bir takım güzel haberleri duyurdu. 699dolardan satılan cihaz, 5 Nisan'da 100dolarindirim ile satılacak. HTC, halihazırda Vivesahibi olan müşterilerini de unutmadı. Cihaza sahip olanlar, Vive Studiotarafından geliştirilen aksiyon oyunu Arcade Saga‘nın ücretsiz kopyasına sahip olacak. 5 Nisan'da verilecek oyunun 20dolarlık fiyatına bakılırsa, HTC'nin müşterilerine verdiği değer anlaşılıyor.



Firma bir haber daha verdi. HTC, 5Nisan'dasanal gerçeklik hizmeti Viveport'ukullanıma açacak. Bu hizmet aylık 7dolarlık abonelik ücreti ile kullanıcıların hizmetine sunulacak. Kullanıcılar bu kapsamda, servisteki tüm içeriklere sınırsız olarak ulaşabilecek.



Firma geçtiğimiz günlerde HTC Vive grup versiyonu paketini duyurmuştu.



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