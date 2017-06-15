

Huawei Türkiye, 1 milyon doların üzerinde yatırımla Ümraniye'de hayata geçirdiği Müşteri Çözümleri İnovasyon Entegrasyon Deneyim Merkezi ile Türkiye'deki firmalara dünyada teknolojileri inceleyebilme hem de en yeni teknolojilerle geliştirilen 600'den fazla hizmet strateji ve modelini 360 derece deneyimleme olanağı sağlıyor.



Dünyadaki üçüncü en büyük deneyim merkezi olarak hizmet veren Deneyim Merkezi , CSIC (Customer Solution Innovation & Integraton) ismi ile faaliyet gösterirken, dünyanın farklı bölgelerinde hayata geçirilen yeni teknolojileri gerçek zamanlı olarak deneyimleme fırsatını da müşterilerine sunuyor. Video servislerinin önemli bir yer tuttuğu Deneyim Merkezi, farklı ülkelerde sağlık, eğitim, finans gibi dikey sektörler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen gerçek zamanlı kullanımlarını deneyimleme imkanı sunuyor.



Operatörler için birçok ekosistemde yeni bir gelir modeli



Huawei Deneyim Merkezi'nde sunulan çözümlerden biri Çin-Sichuan Telekom tarafından sağlanan TV servisleri ile bütünleşik olarak çalışan ve eğitim; oyun, alışveriş gibi birçok farklı servisi içeren yeni nesil IPTV platformu. Ev kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran bu bütünleşik servisler içerisinde en fazla dikkat çeken ise, görüntülü konuşma imkanı sağlayan “Evimi Özledim” uygulaması. Yeni nesil bir iletişim servisi olan bu uygulama sayesinde kullanıcılar birbirleriyle TV ekranı üzerinden görüntülü konuşabilirken; cep telefonu araması da gerçekleştirebiliyorlar. Çin'de oldukça büyük bir ilgiyle karşılanan bu uygulama, kurumsal video çözümlerinin de temelini oluştururken, operatörlere uzaktan eğitim, uzaktan sağlık, uzaktan koçluk gibi birçok farklı sektörde yeni fırsatlar sunuyor ve yeni bir gelir modeli oluşturmalarına olanak sağlıyor.



Aynı anda dört farklı full HD yayın



Network Altyapısı Huawei tarafından sağlanan; Güney Koreli LGU+ operatörünün sunduğu mobil TV hizmeti de Deneyim Merkezi'nde yer alan çözümlerden bir diğeri. Güney Kore'de bir başarı hikayesine dönüşen bu uygulama; video temelli bir eğlence üssü olmakla birlikte yine kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran birçok farklı bütünleşik servisi içeriyor. “4G=Video” stratejik vizyonuyla hareket eden LGU+, bu çözüm sayesinde kullanıcılarına aynı anda dört farklı full HD yayını izlemesine olarak tanıyor.



Bu merkezde Huawei Video Yazılım ve Çözümlerinden den sorumlu Ahmet Duran ve Video Çözümleri Proje yöneticisi Selçuk Koyuncu ile ziyaret ettiğimiz deneyim merkezinde; bundan önce Türkiye ve bölgenin önde gelen operatörleri, bilgi ve telekominükasyon alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri; Üniversiteler ve Devlet Erkanından birçok kurum kuruluş ve kişilere; TurkcellTV+,Sichuan TV Platorm, LGU+ TV uygulmalarının deneyimlenmesi, teknik altyapı , mimarisi ve dünyadaki yeni pazarlama stratejileri başarı ile sunulmuş.



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