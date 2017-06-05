Sızdırılan yeni bir poster Huawei Honor 9'un ne zaman tanıtılacağını ortaya çıkardı. Telefon beklenenden daha erken bir tarihte tanıtılacak.



Sızdırılan yeni bir poster Huawei Honor 9'un ne zaman tanıtılacağını ortaya çıkardı. Telefon beklenenden daha erken bir tarihte tanıtılacak.



Bildiğiniz gibi Huawei, Honor 9'u çok yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftlarda çeşitli yerlerden sertifika alırken görülen ve birçok sızıntıya konu olan telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Daha önce gelen söylentilerde telefonun 20 ya da 21 Haziran'da resmen tanıtılacağı iddia ediliyordu. Ancak Huawei telefonu daha erken bir tarihte tanıtacak.



Huawei Honor 9'un sızdırılan yeni posterine göre telefon 12 Haziran'da resmen tanıtılacak. Huawei yeni telefonunu Şanghay'da düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacak. Telefon için hazırlanan posterde “Güzel ve renkli” ifadesi bulunuyor. Bu da Huawei'nin telefonu birçok farklı renk seçeneğiyle satışa çıkaracağını gösteriyor.



Telefonun teknik özelliklerine gelecek olursak, Huawei Honor 9; 5.15 inç ekran, Kirin 960 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 20 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel selfie kamerasıyla geliyor.



