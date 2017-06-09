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huawei honor 9 ne zaman tanıtılacak?

HUAWEİ HONOR 9 NE ZAMAN TANITILACAK?

Huawei'nin yeni akıllı telefonu Honor 9'u ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Telefon daha önce iddia edilenden daha erken bir tarihte geliyor.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:30
Puan Ver : Huawei Honor 9 Ne Zaman Tanıtılacak?(7/10)8


Huawei'nin yeni akıllı telefonu Honor 9'u ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Telefon daha önce iddia edilenden daha erken bir tarihte geliyor.



Bildiğiniz gibi Huawei çok yakında yeni telefonu Honor 9'u satışa çıkarmayı planlıyor. Telefonun çok yakında piyasaya çıkacağı bir süredir biliniyor fakat telefonun tam olarak ne zaman tanıtılacağı bir türlü belli olmadı. Daha önce çıkan söylentilerde telefonun 20 Haziran'da tanıtılacağı söyleniyordu. Birkaç gün önce gelen sızıntılar ise telefonun 12 Haziran'da resmen tanıtılacağını gösteriyordu.



Telefonun tam olarak ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bu belirsizlik sürerken Huawei'den beklenen açıklama geldi. Çinli telefon üreticisi, bugün bir afiş yayınlayarak Honor 9'un 12 Haziran'da resmen tanıtılacağını duyurdu. Bu afişte tarih dışında da bazı detaylar dikkat çekiyor. İlk olarak telefonun sloganı olarak seçilen “güzel ve renkli” telefonun birçok farklı renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor. Ayrıca posterde gördüğümüz Çinli şarkıcı Hu Ge'nin fotoğraf çekiyor gibi bir hareket yapması, telefonun kameraları ile dikkat çekeceğine işaret ediyor.



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Etiketler: Huawei  Honor  9  Ne  Zaman  Tanıtılacak    haber

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