Huawei'nin şık, güçlü ve üst düzey ürünler ortaya koyma vizyonunun son ürünü olan Huawei Mate 9 , süper şarj teknolojisi,Kirin 960 verimlilik odaklı işlemcisi ve yenilikçi kullanıcı deneyimleri içeren özellikleri ile ödül almaya devam ediyor.



Huawei'nin şık, güçlü ve üst düzey ürünler ortaya koyma vizyonunun son ürünü olan Huawei Mate 9 , süper şarj teknolojisi,Kirin 960 verimlilik odaklı işlemcisi ve yenilikçi kullanıcı deneyimleri içeren özellikleri ile ödül almaya devam ediyor.



Huawei Mate 9 , 13. Hurun Lüks Zirvesi'nde, “Smartphone Best New Arrival” (Piyasaya sunulan en iyi akıllı telefon) ödülüne layık görüldü.



Hurun Araştırma Enstitüsü'nün “2017'nin En İyisi”ni belirlediği ödüller, Çin'in farklı endüstri alanlarında faaliyet gösteren tüketicilerine ait marka tercihleri, tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzı eğilimlerini ortaya koyduğu, 13 yıldan bu yana devam eden kamuoyu araştırması sonuçlarına göre veriliyor.



Huawei'nin 2016'daki akıllı telefonlarından biri olan HUAWEI Mate 9, üst segmentteki konumu; zengin fonksiyonları ve kolay kullanımı ile özellikle üst düzey çalışanlar arasında en çok tercih edilen akıllı telefon oldu. Bu tercih sebebiyle Hurun “2017'nin En İyisi” ödüllerinde ‘'Piyasaya yeni çıkan en iyi akıllı telefon'' seçildi.



Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, ödülü alırken yaptığı konuşmada “Huawei üstün ürün deneyimini destekleyen inovasyonlar geliştirdi ve ince işçilik ile üstün kaliteye öncülük ederek Huawei Mate 9'u piyasaya sundu. Huawei son 10 yılda 38 milyar ABD doları Ar-Ge yatırımı yaptı. İleriye dönük hamlelerine devam eden Huawei, başarılı küresel ortaklarla işbirliğini devam ettirecek ve akıllı cihazlarda daha anlamlı inovasyonlarla yapay zeka alanında adımlar atacak. ” dedi.



HUAWEI Mate 9, hem yazılım hem de donanımdaki yenilikleri; performans, pil ömrü, fotoğraf ve pek çok alanda devrim yaratan özellikleriyle Android akıllı telefonlar için yeni bir standart oluşturdu. Huawei'nin Leica ile ortaklığı;HUAWEI Mate 9'u, son nesil Kirin 960 yonga setinin desteklediği, akıllı telefon fotoğrafçılığını yeniden tanımlayan çift lensli kamera ile donattı. Huawei ayrıca sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlamak için; Android telefonlarında görülen yavaşlama sorununu kökten çözen akıllı öğrenme sistemine dayalı EMUI 5.0'ı devreye sokarak işletim sistemini ve kullanıcı arayüzünü verimli hale getirdi. Ayrıca, Huawei, kullanıcılarına en üstün kaliteyi sunmak amacıyla HUAWEI Mate 9'un yanında; lüks tasarımın lider isimlerinden Porsche ile işbirliği yaparak Porsche tasarımı Mate 9'u piyasaya çıkardı.



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