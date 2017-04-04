Huawei iyi bir satış yakalayan P9 Lite serisini yeniledi. Yeni bir işlemci ve ufak tefek tasarım değişikliklere sahip olan Huawei P9 lite 2017 inceleme altında.



Huawei iyi bir satış yakalayan P9 Lite serisini yeniledi. Yeni bir işlemci ve ufak tefek tasarım değişikliklere sahip olan Huawei P9 lite 2017 inceleme altında.



Huawei, 2017 yılında yine bizi şaşırtmayı başardı. İyi bir başarı yakalayan Huawei P9 Lite'ı yenileyen Huawei aynı zamanda da kullanıcıların kafalarını karıştırdı. Huawei P9 Lite 2017 model adını taşıyan bu yeni ürün, her ne kadar kreatif bir isme sahip olmazsa da, modern teknolojiye adaptasyonu ile ilgi çekçeğini düşünüyoruz.



Avrupa pazarında P8 Lite 2017 olarak piyasaya sürülen bu yeni ürün, MWC'de büyük sükse ile tanıtılan P10 ailesinden alelacele piyasaya sürülmesi de ayrıca düşündürücü. Huawei muhtemelen önümüzdeki haftalarda P10 ailesinin Lite modelinini duyuracağını planlıyor. Orta segmenti de boş bırakmamak adına da P9 lite 2017'yi piyasaya sürdüğünü düşünüyoruz.



Yine de şunu söylemekte fayda var. Huawei P9 Lite 2017 kesinlikle bir geçiş ürünü değil. Çinliler bu ürünü geliştirirken fazlasıyla önem verdiği hemen belli oluyor. Bir önceki modele göre ufak tefek tasarım yeniliklere sahip olan P9 Lite 2017, daha modern bir görünüme kavuşmuş durumda. Plastik tasarım yerine arka tarafta cam tasarımı tercih eden Huawei, yüksek performanslı bir parmak izi



Unutmadan söyleyelim. 3.5 mm ses çıkışı sağlayan ses donanımı, gürültü önleyici ikinci mikrofon ile net ses giriş ve çıkışı sağlıyor. P9 Lite 2017, Micro-USB üzerinden bilgisayara bağlanabiliyor ve elbette şarj olabiliyor.



Ekran







Huawei P9 Lite 2017, ön ve arka yüzeyler cam ile kaplı. Ön taraftaki cam yüzeyin kenarları, ele daha iyi oturması için yuvarlatılmış. Bu alana baktığımızda 1080×1920 piksel çözünürlüğü 5.2 inç IPS LCD ekran yer alıyor. Burada kullanılan çerçeve pek de ince değil ve gövde oranının %30'unu kaplıyor. Bahsi geçen bu ekran 424 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu ekran yüksek bir parlaklık ve kontrast değeri ile birlikte başarılı bir kalite sunuyor. Özellikle renk doğruluğunun %97,2 değerinde olması, görüntü performansını olumlu yönde etkiliyor.



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