İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

huawei p9 lite 2017 inceleme

HUAWEİ P9 LİTE 2017 İNCELEME

Huawei iyi bir satış yakalayan P9 Lite serisini yeniledi. Yeni bir işlemci ve ufak tefek tasarım değişikliklere sahip olan Huawei P9 lite 2017 inceleme altında.

Tarih : 04 Nisan 2017, 13:52
Puan Ver : Huawei P9 Lite 2017 İnceleme(10/10)7


Huawei iyi bir satış yakalayan P9 Lite serisini yeniledi. Yeni bir işlemci ve ufak tefek tasarım değişikliklere sahip olan Huawei P9 lite 2017 inceleme altında.



Huawei, 2017 yılında yine bizi şaşırtmayı başardı.  İyi bir başarı yakalayan Huawei P9 Lite'ı yenileyen Huawei aynı zamanda da kullanıcıların kafalarını karıştırdı. Huawei P9 Lite 2017 model adını taşıyan bu yeni ürün, her ne kadar kreatif bir isme sahip olmazsa da, modern teknolojiye adaptasyonu ile ilgi çekçeğini düşünüyoruz.



Avrupa pazarında P8 Lite 2017 olarak piyasaya sürülen bu yeni ürün,  MWC'de büyük sükse ile tanıtılan P10 ailesinden alelacele piyasaya sürülmesi de ayrıca düşündürücü. Huawei muhtemelen önümüzdeki haftalarda P10 ailesinin Lite modelinini duyuracağını planlıyor. Orta segmenti de boş bırakmamak adına da P9 lite 2017'yi piyasaya sürdüğünü düşünüyoruz.



Yine de şunu söylemekte fayda var. Huawei P9 Lite 2017 kesinlikle bir geçiş ürünü değil. Çinliler bu ürünü geliştirirken fazlasıyla önem verdiği hemen belli oluyor. Bir önceki modele göre ufak tefek tasarım yeniliklere sahip olan P9 Lite 2017, daha modern bir görünüme kavuşmuş durumda. Plastik tasarım yerine arka tarafta cam tasarımı tercih eden Huawei, yüksek performanslı bir parmak izi



Unutmadan söyleyelim. 3.5 mm ses çıkışı sağlayan ses donanımı, gürültü önleyici ikinci mikrofon ile net ses giriş ve çıkışı sağlıyor. P9 Lite 2017,  Micro-USB üzerinden bilgisayara bağlanabiliyor ve elbette  şarj olabiliyor.



Ekran





Huawei P9 Lite 2017, ön ve arka yüzeyler cam ile kaplı.  Ön taraftaki cam yüzeyin kenarları, ele daha iyi oturması için yuvarlatılmış. Bu alana baktığımızda 1080×1920 piksel çözünürlüğü 5.2 inç IPS LCD ekran yer alıyor. Burada kullanılan çerçeve pek de ince değil ve gövde oranının %30'unu kaplıyor. Bahsi geçen bu ekran 424 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu ekran yüksek bir parlaklık ve kontrast değeri ile birlikte başarılı bir kalite sunuyor. Özellikle renk doğruluğunun %97,2 değerinde olması, görüntü performansını olumlu yönde etkiliyor.



Yazının devamını görmek için buraya tıklayınız








Etiketler: Huawei  P9  Lite  2017  İnceleme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER