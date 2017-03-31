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huawei p9 serisi 12 milyon satış başarısını gösterdi

HUAWEİ P9 SERİSİ 12 MİLYON SATIŞ BAŞARISINI GÖSTERDİ

Geçen yıl piyasaya damga vuran Huawei P9 serisi, 1 yıl içinde 12 milyon satış rakamına ulaşarak oldukça iyi bir başarıya imza attı.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:33
Puan Ver : Huawei P9 Serisi 12 Milyon Satış Başarısını Gösterdi(5/10)7


Geçen yıl piyasaya damga vuran Huawei P9 serisi, 1 yıl içinde 12 milyon satış rakamına ulaşarak oldukça iyi bir başarıya imza attı.



Son zamanlarda oldukça başarılı işlere imza atan Çinli Huawei, son olarak Leica ile işbirliğine giderek P9 serisi ile piyasada ses getirdi.



Huawei tüketici bölüm grubu başkanı Richard Yu tarafından yapılan açıklamayla Huawei P9 serisi toplam olarak 12 milyon satış rakamını aşmış durumda. Aralık 2016 itibariyle 10 milyon satış rakamına yakalarken,  aradan geçen 3 ayda 2 milyon adet satış rakamına ulaştı.



Geçen sene 139 milyon akıllı telefon satışına ulaşarak Apple karşısında elini güçlendiren Huawei, iki yıl içerisinde rakibini geçeceğini düşünüyor.  2021 yılı için çizilen rota iseSamsung'u geride bırakarak akıllı telefon pazarında liderliğe oturmak.



Sonuç olarak Huawei tarafında ortaya koyulan bu hedefler şirket adına sevindirici olsa da, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep birlikte bekleyip göreceğiz.



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Etiketler: Huawei  P9  Serisi  12  Milyon  Satış  Başarısını  Gösterdi    haber

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