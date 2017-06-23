

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticisi Huawei, neden ülkemizde dikiş tutturamadı. Huawei Türkiye pazarını masaya yatırıyoruz.



Akıllı telefon pazarında, son yıllarda dengelerin değiştiğini görüyoruz. Özellikle Çin kökenli üreticiler, hızla yükselirken, LG, HTCgibi köklü isimlerin ise düşüşte olduğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz senenin rakamlarına göre, en fazla telefon sevkiyatı gerçekleştiren isim Samsungolurken, onu Appletakip etti. En çok sevkiyat gerçekleştiren 5 firmadan diğer üçünü ise Çinli üreticiler oluşturuyor.



Global pazara baktığımızda,Huawei, Oppo ve Vivo'nun önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu üçlünün yanı sıra Xiaomi, ZTEve OnePlusgibi firmalarda akıllı telefon pazarında gelecek vaat eden isimler arasında bulunuyor.



Şimdilik global pazarda 3. sırada bulunan Huawei, Çin'in en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda. Peki dünyada bu kadar önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan firma, neden bizim ülkemizde hala dikiş tutturabilmiş değil? İşte bu konuyu masaya yatırıyoruz.







Huawei Türkiye'de fazla satmıyor



Ülkemizde akıllı telefon kullanım oranının hayli yüksek olduğunu söylesek, sanırım pek de yanılmış olmayız. Özellikle orta doğudaki ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye'deki akıllı telefonkullanım oranı hayli fazla görünüyor. Dolayısıyla ülkemiz birçok üreticinin faaliyet göstermek istediği bir pazar konumunda.



Genel anlamda global pazarda var olmak isteyen üreticilerin, ilk duraklarından birisi deTürkiyeoluyor. Ülkemizdeki akıllı telefon pazarında Samsungve Applearasında ciddi bir rekabet olduğunu söylemek mümkün. Global pazardaki satış rakamlarıyla da kıyaslandığında bu durum normal diyebiliriz. Peki 3. sırada kim bulunuyor? Huaweimi?



Açıkçası pazar araştırmaları pek de öyle söylemiyor. Huaweiglobal pazarda 3. sırada bulunmasına rağmen ülkemizde pek de tercih edilen bir firma değil. Peki bu durumun temel sebebi ne?



Kendi politikası ile çelişen bir üretici



Genelde Çin malı akıllı telefondenildiğinde, insanların aklında “ucuz fiyat” beklentisi oluşuyor. Çünkü Çinli akıllı telefon üreticilerinin birçoğu agresif fiyat politikasını benimsemiş durumdalar.



Fakat Huawei, son yıllarda bu politikayı uygulamakta biraz yancı davranıyor. Yani işine gelen ülkelerde bu şekilde fiyatlar belirlerken, gelmeyen ülkelerde ise son derece yüksek fiyatlar belirliyor. Bu da haliyle Huawei'nin bu ülkelerde başarısız olmasına neden oluyor.



Örnek için çok fazla uzaklara gitmeye gerek yok. Direkt olarakHuawei'nin pahalı fiyat politikasına örnek olarak Türkiye'yi verebiliriz. Bu durumun ispatı ise son derece basit.



Huawei P10'nun gerçek fiyatı ne kadar?



Huawei, Türkiye'de ofis açmış olan nadir akıllı telefon üreticilerinden birisi. Bazı Çinli üreticiler araya distribütörler koyarken,Huaweidirekt olarak ülkemize ofis açmayı tercih etti. Bu gerçekten takdir edilesi bir durum. Fakat firmanın ülkemizde satışa sunduğu telefonlarda bariz bir fiyat karmaşası bulunuyor.



Türkiye'de faaliyet gösteren büyük elektronik perakendecileri genel olarak ürünleri direkt ülke yetkili bayilerinden temin ediyor. Yani bu tarz büyük marketlerin belirlediği fiyatlar, 3 aşağı 5 yukarı firmanın ülke temsilcileri tarafından belirlenen fiyatlar oluyor.



Mesela Google'aHuawei P10 fiyatıyazdığınızda, birbirine yakın çıkan Teknosa, Vatan Bilgisayar, MediaMrkt gibi büyük perakendeciler, Huawei Türkiye'nin belirlediği fiyatları kullanıyor. Peki bu perakendeciler Huawei Türkiyegarantili bu telefonlar için 3000 küsür lira talep ederken, nasıl oluyor da Gittigidiyor, n11.com gibi sitelerde distribütör garantili satıcılar 2200 liraya aynı telefonu satabiliyor?



Burada açık bir kandırmaca var. Eğer bu telefon 2200 TL'ye de satılabiliyorsa,Huawei Türkiye'nin belirlediği 3000 küsür liralık fiyat etiketi ne anlama geliyor? Bunun iyice bir açıklanması lazım.



İşte bu yüzden Huawei başarılı değil!



Huawei'nin ülkemizde başarısız olmasının en büyük nedeni sanırım bu. Ülkemize uyguladığı yüksek fiyat politikası. Fark ettiyseniz, telefonun kalitesinden, kendi üretimi olan yonga setinden vs. hiç bahsetmedik. Sadece Huawei Türkiye'nin ülkemiz üzerine oynadığı fiyat oyununu konu edindik.



Sadece bu bile başlı başına Huawei telefonlardan uzak durmanız için temel bir neden olabilir. Bugün sizin 3500 TL'ye satın aldığınız bir telefonu, yarın birgün ihtiyaç halinde satmaya kalksanız yarı fiyatını bile geri alamayabilirsiniz. Çünkü hali hazırda sizin 3500 TL saydığınız telefon zaten 2200 TL'ye de satılmakta.



Huaweibelki bazı pazarlarda başarılı olabilir. Çok fazla satışta yapıyor olabilir. Fakat Türkiye bu pazarlardan birisi değil. Huawei Türkiyekafa yapısını değiştirmediği sürece de olmayacak.











İyisiyle, kötüsüyle E3 2017