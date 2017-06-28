Geçtiğimiz günlerde masaya yatırdığımız, Huawei P10'un tutarsız fiyatları ile ilgili Huawei Türkiye tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İşte detaylar.



Geçtiğimiz günlerde masaya yatırdığımız, Huawei P10'un tutarsız fiyatları ile ilgili Huawei Türkiye tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İşte detaylar.



Geçtiğimiz günlerde Huawei Türkiye'nin ülkemizdeki fiyat politikasına ilişkin bir yazıyı sizlerle paylaşmıştık. Malumunuz Huawei, kısa süre önce yeni amiral gemisi modeli P10'u tüm dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunmuştu. Bizler de yazdığımız yazıda, Huawei P10'un ülkemizdeki değişik fiyatlarını gündeme taşımıştık. Huawei Türkiye, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi;



“Dünyanın en büyük 3 akıllı telefonüreticisi arasında yer alanHuawei, Türkiye'de 15 yıldan bu yana hayata geçirmiş olduğu yatırımlar, Ar-Ge merkezleri ve gelişmekte olan satış ağı ile başarılı bir büyüme grafiği çizmektedir.



Huaweiakıllı telefonları, faaliyet gösterilen 170'ten fazla ülkede 2 yıl garanti kapsamında Huaweikullanıcılarına sunulmaktadır.



Huawei akıllı cihazların Türkiye'de ki satış ve dağıtım hakları Huawei Türkiye'de bulunmaktadır.



Huawei Türkiye satış noktaları ise, Media Markt, TeknoSa, Türk Telekom, Vatan, Vodafone'dur.



Tüm satış kanallarında standart fiyatlandırma uygulamakta olup yeni nesil akıllı telefon Huawei P10için önerilen satış fiyat3.599 TL'dir.



Huawei akıllı cihazlarının garanti kapsamı ve satış sonrası hizmetleri Huawei Türkiye'nin anlaşmalı satış noktalarından yapılan satın almalar için geçerli olmaktadır. Sadece anlaşmalı satış kanallarından satın alınanIMEInumaralı Huawei Türkiye üzerine kayıtlı akıllı cihazlar VIPhizmeti ile Türkiye akıllı telefonsektöründe çığır açan kapıdan kapıya satış sonrası servis hizmeti dahildir.



Farklı fiyat politikaları ile farklı online kanallarda satışa sunulan ürünler Huawei Türkiye sorumluluğu bulunmamaktadır.”



Huawei Türkiyetarafından yapılan bu açıklamada çok önemli bir nokta bulunuyor. Bu da Huawei telefonlarının satış işlemlerinde çeşitli yetkili satıcıların hizmet sunuyor olması. Yani başka bir değişle, Hepsiburada.com,n11.com, gittigidiyor.comgibi Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinde satılanHuawei marka telefonlardan uzak durmak gerekiyor. En azından Huawei Türkiyetarafından yapılan açıklamadan anlaşılan bu diyebiliriz.



Aradaki fiyat farkının nedeni ne?



Huawei Türkiyetarafından yapılan açıklamada diğer bir dikkat çekici nokta ise telefonun önerilen satış fiyatı. Bu fiyatın 3599 TL olduğu belirtilmiş. Fakat aynı telefonun Hepsiburada.com, n11.comya da Gittigidiyorgibi e-ticaret sitelerinde 2189 TL'den satıldığını görüyoruz. Peki aradaki bu fiyat uçurumunun nedeni nedir?



Belki arada 300-500 TLgibi bir fiyat farkı olsa (ki bu bile fazla) bu durumun son satıcıdan kaynaklandığını düşünebilirdik. Fakat arada 1400 TL'den bile fazla bir fark bulunuyor. İşte bu noktadaHuawei Türkiye'nin ek bir açıklama yapması gerektiğini varsayıyoruz.



Yine de tercih siz okurlarımızın. Bir tarafta Huawei Türkiyegüvencesi altında bulunan 3600 TL'lik P10, diğer tarafta ise ithalatçı garantili olduğu söylenilen 2190 TL'lik P10.



Microsoft'u Hackleyen İki Kişi Tutuklandı