HÜCRE EVİNDE KISTIRILAN 4 PKK'LI BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı- Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sayesinde örgütün sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu" tamamen çökertildi. Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA VE SİHA İLE TAKİP
PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu"na yönelik sıkı takibini sürdüren güvenlik güçleri, 4 teröristin Erzurum'un Karayazı ilçesine geldiğini saptadı. Örgüt mensuplarını İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile takibe başlayan güvenlik güçleri, teröristlerin ilçenin Gevende Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini belirledi.
JÖH VE PÖH'E SİLAHLA KARŞILIK VERDİLER
Bunun üzerine özel timler hücre evine baskın düzenledi. Bölgeyi çembere alan JÖH ve PÖH timleri, evdeki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atarak karşılık veren teröristler ile JÖH ve PÖH'ler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Operasyon sonrası yapılan incelemede, teröristlerde birinin eli kanlı PKK'nın sözde yeni "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, birinin aynı grupta faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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