Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, "Eğer başka bir fırsat doğar ve tarafların işine yarayacak bir şey olursa değerlendiririm." açıklamasında bulundu.

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesi Kolombiya'da bir radyoya geniş bir röportaj verdi.

Milliyet'in haberine göre, Osmanlıspor karşısında fileleri havalandıran ve röveşata ile şık bir gole imza atan Hugo Rodallega, attığı golün geçtiğimiz haftalarda Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı gole benzetilmesiyle ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KAFA VURAMAZDIM, RÖVAŞTA YAPTIM"

Rodallega "İyi bir gol oldu gerçekten. O pozisyonda kafa vuruşu yapmam zordu. Dolayısıyla bu vuruşu yapacak bir fırsatı doğurdu. Benim de böyle bir vuruşu yapacak doğal becerim olduğu için ortaya böyle bir sonuç çıktı ve fileleri havalandırdım. Eğer bu vuruş akıllara Ronaldo'nun hareketini getirdiyse, en iyi futbolcudan öğrenecek şeyler var diyebilirim" yorumunu yaptı.

"BAZEN KARARI ANLAMAYABİLİYORSUNUZ"

Maçlara ilk 11'de başlamadığı ancak oynadığı zaman gollerini attığı hatırlatılan Kolombiyalı forvet "Ben de bu konuyu merak ediyorum. Bazen teknik direktörün verdiği kararları anlamayabiliyorsunuz. Ancak alınan kararları anlamaya çalışıyor ve bunlara hep saygı duyuyorum. Tabii ki ben daha çok süre alıp, daha çok oynamak istiyorum" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"TAKTİK TERCİHLERİNDEN OYNAYAMIYORUM"

"Neden ilk 11'de oynamadığım konusunu ben de merak ediyorum. Takımda bir forvetimiz daha var (Burak Yılmaz). Türk forvet burada hem kulüp düzeyinde hem milli takımda önemli işler başarmış bir isim. Benim de kendisiyle aramda iyi bir ilişki var. İkimizin birlikte oynaması için bir formül bulabileceğimizi düşünüyorum. Şu an ilerde tek forvetle oynuyoruz. Yani taktik tercihler nedeniyle böyle bir durum ortaya çıkıyor. Kenarda beklemek elbette zor çünkü takım için sahada olmak istiyorsunuz. Forma giydiğimde elimden geleni yapmaya çalışıyorum".

AYRILIĞA KAPI ARALADI

"Trabzonspor ile olan kontratım 2018-19'un sonuna kadar devam ediyor. Sözleşmemi tamamlamak öncelikli görevim. Ancak eğer başka bir fırsat doğar ve bu tüm tarafların işine yarayacak bir şey olursa, o zaman bunu değerlendirmeye almak iyi olabilir. Şu ana dek Avrupa'dan geri bildirimler iyi, ayrıca Güney Amerika'dan benim kulağıma gelen söylentiler var. Ancak önce sezonu tamamlayacağız, sezon bittikten sonra tatile çıkacağım, sonrasında neler olacağına bakacağız. Zamanı geldiğinde en iyi karar alınır".

Kaynak: haberinburada