Rıdvan Dilmen'le Görüşen Arda: Ben Galatasaraylılara Ne Yaptım
Fas Teknik Direktörü, Aatif'ı Dünya Kupasına Götürmeyi Planlıyor
Mehmet Ağar'dan Arda Turan'a: Fatih Terim'den Özür Dile, Bu Kırgınlık Bitsin
Cenk Tosun'dan Veda Gibi 3'lü!
Hükemetten El Yakan Gecikme Cezalarına Önlem! Artık Ücret Alınmayacak
45 Kiloya Düşen Schumacher'in Haftalık Tedavi Masrafı İnanılmaz
Süper Ligden 3 Futbolcunun Adını Verdi: Bunlar Fetö'cü
Ozan Tufan'ın Satış Fiyatı Belli Oldu
Muhabirlerin Üşümüyor Musun? Sorusuna Verdiği Cevap Tam Bomba!
Yatırımda Yol Haritasını Açıkladı: Milli Bütçeden Karşılarız
Barcelona, Arda'nın Bonservis Bedelini 12 Milyon Euro Olarak Belirledi
Çapkınlıkları Başına Dert Olan Fenerli Yıldız, Fena Yakalandı
Everton'dan Tarihi Skandal! Taraftar Çılgına Döndü
Gülen'in Talimatıyla Bankaya 50 Milyon Yatıran İş Adamı, İtirafçı Oldu
Portekiz'de Şike Skandalı! 4 Futbolcu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun Cevabı: Gitmesini İstemiyorum
Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 79-77 Mağlup Oldu
Metro Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığını Satın Aldı
Meltem'in Dekoltesi Haluk'u Oturduğu Yerde Zıplattı
Beşiktaşlı Yöneticiden Karıştıran Açıklama: Cenk İçin Teklif Yok

Hükemetten el yakan gecikme cezalarına önlem! Artık ücret alınmayacak

HÜKEMETTEN EL YAKAN GECİKME CEZALARINA ÖNLEM! ARTIK ÜCRET ALINMAYACAK

GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, faturasını geciktiren vatandaşa, bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ücret çıkaramayacak.

Tarih : 29 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Hükemetten El Yakan Gecikme Cezalarına Önlem! Artık Ücret Alınmayacak(6/10)2

Hükümet, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın internet ve uydu yayını abonesini el yakan gecikme cezalarına karşı korumaya aldı. GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, internet servis sağlayıcıları faturasını geciktiren vatandaşa bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ad altında ücret çıkaramayacak. Açma-kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek.

HİZMET DURDURULURSA BEDEL ALINMAYACAK

Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle hizmet durdurulursa, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

VATANDAŞ KORUNUYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hükemetten  El  Yakan  Gecikme  Cezalarına  Önlem  Artık  Ücret  Alınmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER