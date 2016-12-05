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hükümet çok kapsamlı paket hazırlıyor

HÜKÜMET ÇOK KAPSAMLI PAKET HAZIRLIYOR

Hükümet, ekonomide güveni artıracak kurda istikrarı pekiştirecek, reel sektörü canlandıracak, istihdamı teşvik edecek çok kapsamlı ekonomi paketi hazırlıyor.

Tarih : 05 Aralık 2016, 09:38
Puan Ver : Hükümet Çok Kapsamlı Paket Hazırlıyor(5/10)4


Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan (EKK) ekonomiye can suyu olacak yeni bir paket müjdesi çıktı. Kurulda ele alınan yeni paket hem piyasaya moral verecek hem durgunluğa çare olacak hem de döviz üzerindeki baskıyı azaltacak. Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre paket ile istihdamın artırılması, TL'ye güç verilmesi, KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması, büyük firmaların kur riskinden arındırılması hedefleniyor. Böylece, küresel finansal operasyona karşı yerli ve milli hareket başlatılmış olacak.



YENİDEN BÜYÜME PERSPEKTİFİ



1- İlk olarak istihdam teşviki devreye girecek. Aktif iş gücü programları ve toplum yararına çalışma projeleriyle ilave istihdam üretileceği gibi işçilerini işte tutan işverenlere ücret desteği, sigorta prim avantajı ve ucuz kredi ile imkânı tanınacak.



2- Acil krediye ihtiyaç duyan KOBİ'lere düşük faizli, istihdam artıranlara sıfır faizli kredi kanalı açılacak. Kredi Garanti Fonu ile ekstra teminat verilecek, KOSGEB üzerinden fon aktarılacak.



3- Kurdaki oynaklığı giderme adımları da atılacak. Büyük firmaların döviz borcu yönetimine Merkez Bankası üzerinden katkı sağlanması, yurtdışındaki Türk vatandaşlarına cazip faiz şartları ile Türkiye'de mevduat hesabı açma imkânı sunulması ve gerekirse dövize endeksli iç borçlanma senedi ihracı da düşünülüyor.



4- Piyasalarda iç ve dış siyasi endişelerin giderilmesi de amaçlanıyor. AB ile ilişkilerde öngörülebilirlik, Anayasa değişikliğinin getireceği istikrar ve Merkez Bankası bağımsızlığı vurgulanacak.



5- Türkiye ekonomisine yeniden büyüme perspektifi kazandırılacak. Özel sektörün de TL kullanımı özendirilecek. Yastık altındaki döviz ve altınların ekonomiye kazandırılması kampanyasına hız verilecek. Kambiyo karı yazmayı planlayan büyük şirketlere, döviz ihtiyacının gerektiğinde karşılanacağı belirtilerek stoktaki dövizlerini TL'ye dönüştürmeleri önerilecek.



 



kaynak:milliyet








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