KDV reformunun açıklanan iki önemli düzenlemesinden ilki yatırımlarda harcanan KDV'nin belirli bir süre sonra nakit olarak iadesi diğeri yüzde 10 düz oranlı KDV'ydi. Maliye'nin şimdi ise makine teçhizat alımına her koşulda sıfır vergi uygulanması üzerinde çalıştığı öğrenildi.

2 AYRI DÜZENLEME ÜZERİNDE DURULUYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklaması gözleri yeniden KDV Kanunu'na çevirdi. KDV reformu tabii ki birçok bürokratik düzenlemelerin azaltılması ve daha adil bir vergi sistemi getirilmesi için önemli değişiklikler içeriyor. Bu kapsamda öne çıkan 2 ayrı düzenleme hem Bakan Ağbal tarafından açıklandı hem de kamuoyunda tartışıldı.

Bunlardan ilki ve en önemli düzenleme olan yatırımcı şirketlerin yatırım yaparken ödediği KDV'yi ancak gelir elde etmeye başladıktan sonra ödediği KDV'den indirebilmesi yerine getirilen belirli dönemlerde nakit KDV iadesi olanağı oldu. Şu anda yatırımcı şirketlerin böyle birikmiş 140 milyar lirası bulunuyor. Devlet kurumlarını çıktığımızda özel sektörün 70-80 milyar liralık alacağı var. Yani mevcut düzenleme KDV açısından bir nevi yatırımcı şirketleri cezalandırıyor. Çünkü zaten yatırım yapan şirket bir de KDV yükünü üstlenmek zorunda kalıyor. Yapılacak düzenlemeyle yatırım, üretim ve ihracat üzerinde KDV yük olmaktan çıkarılacak.

HİZMET İŞLETMELERİNE DÜZ ORAN

Reformun getireceği ikinci farklılık İngiltere'de KOBİ'lere başarılı bir şekilde uygulanan "flat rate" olarak adlandırılan, düz oranlı vergi sistemini hayatımıza sokacak olması. Yaklaşık 1 milyon mükellefi ilgilendiren düzenleme ile, yüzde 18 KDV'ye tabi satış yapan mükelleflerden yüzde 10 oranında vergi alınacak. Mevcut uygulamada işletmeler, satışlarından yüzde 18 oranında KDV toplamışsa, alışları dolayısıyla ödedikleri vergileri düştükten sonra kalan KDV'yi Maliye'ye aktarıyor. Şimdi ise işletmeler hasılatının yüzde 10'unu KDV olarak ödeyip fiş, fatura toplama derdinden kurtulacak. İşletmeler faturalaştıramadıkları bazı giderleri nedeniyle yüksek KDV ile karşılaşmamak için fatura, fiş satın almak zorunda kalıyor. Uygulama mükellefin tercihine bırakılacak, isteyen mükellef eski sistemle devam edecek. Ancak bu sistemin sadece hizmet satan mükellefler için avantajlı olabileceği diğer işletmeler, örneğin bakkallar ve mal ticareti yapan şirketler için avantajlı olmayacağı hesaplanıyor. Çünkü yeni sistem ile satın aldığı mallara zaten KDV ödeyen esnaf bu iadeyi düşebilme olanağı bulunmadığı için hem yüzde 10 hasılattan ödediği vergiye hem satacağı ürünü satın alırken ödediği KDV'ye katlanacak.

YATIRIMIN ÖNÜ AÇILACAK

Şimdi KDV reformunun belki de en güzel düzenlemesinin de gündeme alındığı konuşuluyor. Hatırlarsak Türkiye yüzde 5.1 büyüdüğü yılın ikinci çeyreğinde yatırımın ve üretimin ana kalemi olan makine teçhizat yatırımları yüzde 8.6 küçülmüştü. İlk çeyrekte de makine teçhizat alımları yüzde 12.7 küçülmüştü. İşte bu nedenlerle üretim ve istihdamın can damarı olan makine teçhizat alımlarında KDV'nin sıfırlanması için hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Şu anda ancak teşvik belgesi alan yatırımlarda KDV istisnası bulunuyor. Yeni düzenleme KDV Kanunu'na girerse yatırım yapmak veya işini büyütmek için makine alanlar hiçbir koşulda KDV ödemeyecek. Böylece yatırımların da önü açılmış olacak. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada