Yerli ve milli uydu üreterek Türkiye'ye uzayda kulvar atlatan hükümet, şimdi de uydu fırlatılmasında dışa bağımlılığa son vermek için önemli bir çalışma başlattı. Türkiye'nin kendi uydularını fırlatması için harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi'nin (BURAK) startını verdi. Projeyle uydu fırlatma sistem ve teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi sağlanacak.

UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM

Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi öngörülen projeyle uzay projeleri için ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi ve uzay tarihçesi kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, Türkiye'nin uzaya bağımsız olarak erişim yapabilen ülkeler arasında yer alması öncelikli hedef olarak belirtiliyor. Bunun yanı sıra projenin fırlatma teknolojilerine sahip olmanın stratejik önemi ve Türkiye'nin kalkınmasına da sağlayacağı katkıların göz önünde bulundurulmasıyla 2018 yılında başlatılması planlanıyor.

HZ. MUHAMMED'İ TAŞIDI

Hükümet projede BURAK adını ise manevi anlamı yüksek olduğu için seçti. Hz. Muhammed'in Mirac'a çıkmadan önce Burak isimli semavi bir atla Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğu projeye bu ismin verilmesinde ilham oldu.

KÜP UYDU UZAYA GÖNDERİLECEK

Ulaştırma Bakanlığı, uzay çalışmaları kapsamında milli uydularda kullanabilecek teknolojik ürünleri de Türkiye'de geliştirmeye devam ediyor. Daha önce Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilerek açık uzayda testlerine başlanılan malzemeler 2018'de tekrar Türkiye'ye getirilerek sonuçlar değerlendirilecek. Ayrıca 2018 ilk çeyreğinde yeni ekipmanlar da uzayda test edilmek üzere gönderilecek. Öte yandan bakanlık ile İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığında geliştirilen haberleşme amaçlı deneysel küp uydusu da Japonya Uzay Ajansı ile yapılan işbirlikleri kapsamında KIBO modülünden 2018 başında yörüngeye bırakılacak. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada