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HÜKÜMET DUYURDU! AB HEYETİ VİZE İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR


Hükümet duyurdu! AB heyeti vize için Türkiye'ye geliyor
Tarih : 04 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Hükümet Duyurdu! Ab Heyeti Vize İçin Türkiye'ye Geliyor(7/10)3

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi.

"AVUSTURYA'NIN TUTUMU DÜŞMANCA YAKLAŞIMA DÖNDÜ"

AB Bakanı Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda, Avusturya'ya tepki göstererek, "Avusturya'nın tutumu Türkiye'ye karşı muhalif bir tutum olmaktan çıkmış, düşmanca bir yaklaşıma dönüşmüştür" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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