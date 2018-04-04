AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini bildirdi.

"AVUSTURYA'NIN TUTUMU DÜŞMANCA YAKLAŞIMA DÖNDÜ"

AB Bakanı Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda, Avusturya'ya tepki göstererek, "Avusturya'nın tutumu Türkiye'ye karşı muhalif bir tutum olmaktan çıkmış, düşmanca bir yaklaşıma dönüşmüştür" dedi.

Kaynak: haberinburada