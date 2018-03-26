HÜKÜMET NOKTAYI KOYDU: IRAK ORDUSUNUN SİNCAR'A İLERLEYİŞİ TEYİT EDİLDİ
Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak ordusunun Sincar'a ilerlediğini ve bazı bölgelere yerleştiğinin teyit edildiğini söyledi.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Sincar'daki son durumla ilgili, "25 Mart'ta Irak ordusunun Sincar'a ilerlediği bilgileri var. Bu bilgiler teyit edilmiş bilgilerdir. Terör örgütünün Sinar'dan çekildiği izlenmini uyandırmak için başka filamalar altında varlığını devam ettirmesi Türkiye için kabul edilir değil. Terör örgütü Sincar'dan çekilmezse Türkiye gerekeni yapacaktır." dedi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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