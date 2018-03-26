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Hükümet noktayı koydu: Irak ordusunun Sincar'a ilerleyişi teyit edildi

HÜKÜMET NOKTAYI KOYDU: IRAK ORDUSUNUN SİNCAR'A İLERLEYİŞİ TEYİT EDİLDİ

Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak ordusunun Sincar'a ilerlediğini ve bazı bölgelere yerleştiğinin teyit edildiğini söyledi.

Tarih : 26 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Hükümet Noktayı Koydu: Irak Ordusunun Sincar'a İlerleyişi Teyit Edildi(6/10)2

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Sincar'daki son durumla ilgili, "25 Mart'ta Irak ordusunun Sincar'a ilerlediği bilgileri var. Bu bilgiler teyit edilmiş bilgilerdir. Terör örgütünün Sinar'dan çekildiği izlenmini uyandırmak için başka filamalar altında varlığını devam ettirmesi Türkiye için kabul edilir değil. Terör örgütü Sincar'dan çekilmezse Türkiye gerekeni yapacaktır." dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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