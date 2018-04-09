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Hükümet Sözcüsü Bozdağ: 3 Ayda 27 Bin Afgan Göçmen Türkiye'ye Geldi

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ: 3 AYDA 27 BİN AFGAN GÖÇMEN TÜRKİYE'YE GELDİ

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen Afgan sayısının 2018'in ilk 3 ayında 27 bin olduğunu söyledi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Hükümet Sözcüsü Bozdağ: 3 Ayda 27 Bin Afgan Göçmen Türkiye'ye Geldi(8/10)4

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgili, "Düzensiz göç sayısı oldukça yüksektir. Buraya yasadışı gelen göçmenlerle ilgili tedbir alacağız. Iğdır'da geçici geri gönderme merkezi kuracağız." ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın Afgan göçmenlerle ilgili açıklamaları:

27 BİN AFGAN GÖÇMEN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

2018 yılının ilk 3 ayında İran'dan 27 bin Afgan göçmenin Türkiye'ye giriş yaptı. Ayrıca tespit edilemeyen göçmenler de hesaba katıldığında sayının çok daha fazla oluyor. Düzensiz göç sayısı oldukça yüksektir. Buraya yasadışı gelen göçmenlerle ilgili tedbir alacağız. Bu göçmenlerle ilgi Iğdır'da geçici gönderme merkezi kuracağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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