HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ: 3 AYDA 27 BİN AFGAN GÖÇMEN TÜRKİYE'YE GELDİ
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen Afgan sayısının 2018'in ilk 3 ayında 27 bin olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgili, "Düzensiz göç sayısı oldukça yüksektir. Buraya yasadışı gelen göçmenlerle ilgili tedbir alacağız. Iğdır'da geçici geri gönderme merkezi kuracağız." ifadelerini kullandı.
Bozdağ'ın Afgan göçmenlerle ilgili açıklamaları:
27 BİN AFGAN GÖÇMEN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
2018 yılının ilk 3 ayında İran'dan 27 bin Afgan göçmenin Türkiye'ye giriş yaptı. Ayrıca tespit edilemeyen göçmenler de hesaba katıldığında sayının çok daha fazla oluyor. Düzensiz göç sayısı oldukça yüksektir. Buraya yasadışı gelen göçmenlerle ilgili tedbir alacağız. Bu göçmenlerle ilgi Iğdır'da geçici gönderme merkezi kuracağız.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ato Başkanvekili Deryal'e Yumruklu Saldırı! O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
- Doğum Günü Son Günü Oldu! Kutlamadan Dönen Çift Korkunç Kazada Öldü
- Spor Salonunda Korkunç Kaza! Küçük Çocuk Koşu Bandına Sıkıştı
- Katırla Silah Ve Patlayıcı Taşıyan Teröristler Siha İle Etkisiz Hale Getirildi
- Kız Çocuklarını ''polisim'' Diyerek Taciz Eden Sapık Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 Yenildi
- Efeler Liginde Şampiyon Halkbank!
- Valbuena'dan Aykut Kocaman İtirafı: Bana Olan Güven Bir Anda Kayboldu
- Ukrayna'nın Efsane Kalecisi Shovkovskiy'ye Eski Kaynanasından Silahlı Saldırıda Bulundu
- Emmanuel Emenike İspanyol Ekibi Las Palmas'ta Kriz Çıkardı
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon Ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın
- İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
Bu Haberle İlgili Yorumlar