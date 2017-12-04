HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ: TAŞERON YASASI TAMAMLANMADAN PARLAMENTO ARA VERMEYECEK
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Taşeron konusunda çalışmalar tamamlanmış durumda. Yasa çıkmadan parlamento ara vermeyecek" dedi.
Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili hükümetten geçen hafta boyunca gelen haberlerin ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan yeni bir haber daha geldi. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ taşeron düzenlemesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: Taşeron konusu eli kulağında dersek yanlış olmaz. Çalışmalar tamamlanmış durumda. Bu hafta Bakanlar Kurulu'na gelmedi ama önümüzdeki Bakanlar Kurulu'na gelebilir. Bütçe görüşmelerinden sonra parlamentoya gelecek. Yasa çıkmadan parlamento ara vermeyecek.
ERDOĞAN TAŞERON MESELESİ BİTİYOR DEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilerle ilgili geçen hafta önemli bir açıklama yapmış ve 'içimize sinen bir düzenleme oldu' demişti.
Sarıeroğlu'nun açıklamaları tasarının bittiğine işaret ederken, hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da kritik bir açıklama gelmişti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap vermişti.
Kaynak: haberinburada
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