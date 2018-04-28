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Hükümetten Abdullah Gül'ün Aday Olmamasına İlk Yorum Geldi

HÜKÜMETTEN ABDULLAH GÜL'ÜN ADAY OLMAMASINA İLK YORUM GELDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." dedi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 15:20
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." değerlendirmesini yaptı.

İLK YORUM ADALET BAKANI GÜL'DEN GELDİ

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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