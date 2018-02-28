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Hükümetten çocuk istismarı atağı: CHP ve MHP ile görüşülecek

HÜKÜMETTEN ÇOCUK İSTİSMARI ATAĞI: CHP VE MHP İLE GÖRÜŞÜLECEK

Çocuk istismarı düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bu mevzuyla alakalı olarak bugün MHP ve CHP gruplarını ziyaret edeceğim." dedi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Hükümetten Çocuk İstismarı Atağı: Chp Ve Mhp İle Görüşülecek(7/10)3

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı Editör Masasında soruları yanıtladı. Çocuk istismarıyla ilgili açıklama yapan Akdağ, "Ben bugün CHP ve MHP gruplarını da ziyaret edeceğim. Bu konuların iktidar ve muhalefetle beraber görüşülmesi lazım." diye konuştu.

İşte Akdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ÇOCUK İSTİSMARI DÜZENLEMESİ

Bu konular konuşulurken hep yasa konusuna odaklanıyoruz. Yasaların dışında yapılacak uygulamalar var. Ailelerin, çocukla temas halinde olan insanların eğitilmesi... Öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, benzeri çocukla temas eden kişilerin çalıştırılması ile ilgili tedbirlerin alınması... Olay vuku bulduktan sonra çocuğun ve ailenin korunması, bu gerçekten başından sonuna kadar değerlendirilmesi gereken bir konu. Birkaç bakan bir arada çalışınca bürokratlarla da sık bir araya geliyoruz ve takım ruhu oluşuyor.

"CHP VE MHP GRUPLARINI ZİYARET EDECEĞİM"

Bugün bakanlarımızla bir kez daha toplanacaktık, onu yarına erteledik. Ben bugün CHP ve MHP gruplarını da ziyaret edeceğim. Bu konuların iktidar ve muhalefetle beraber görüşülmesi lazım.

"ÇOCUĞUN KARAKOLA, ADLİYEYE GİTMEMESİNİN TEMİNİNE ÇALIŞACAĞIZ"

Çocuğun karakola, adliyeye gitmemesinin teminine çalışacağız. Bir önemli husus da gizlilik meselesi. Basınımızdan, muhalefetimizden gerekli desteği almamız lazım. Cezayı artırdık, çocuğu da koruyamadık, ifşa oldular. İstediğin cezayı ver, hayatı gidiyor, mahvoluyor. İşin ilk dakikalarından başlayarak bu yavrularımızın ve ailelerinin ifşa edilmemesi için gerekli tedbirleri almamız lazım. Hangi yasal düzenlemeyi yaparsak yapalım, yayını yapan kuruluşlarımızın yüksek hassasiyeti olmazsa istediğimiz kadar başarılı olamayız. Çocuğun baş harfleri yazıyor, mahallesi belli, kasabası belli, herkes öğreniyor bunu.

Mağdur hakları ile ilgili tasarı da hazırlanmış durumda. Birlikte getirebiliriz. Ben bunları da muhalefetle görüşeceğim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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