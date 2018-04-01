HÜKÜMETTEN FİLM VE OYUN SEKTÖRÜNE DEV TEŞVİK
Ekonomi Bakanı Zeybekci, tüm dünyadan film yapımcılarını ve oyun yazılımcılarını Türkiye'ye çekecek, yerli girişimcileri de destekleyecek, bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.
CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tüm dünyadan film yapımcılarını ve oyun yazılımcılarını Türkiye'ye çekecek, yerli girişimcileri de destekleyecek, bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
"FİLM VE PLATOLARIN BULUNDUĞU SERBEST BÖLGE OLUŞTURULACAK"
İstanbul dışında bir kentte, stüdyoların ve film platolarının bulunduğu bir serbest bölge hayata geçirmek istediklerini söyleyen Nihat Zeybekci, projenin amacının zaten çok iyi giden bu iki sektöre destek vermek olduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
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