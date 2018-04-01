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Hükümetten Film Ve Oyun Sektörüne Dev Teşvik
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Hükümetten film ve oyun sektörüne dev teşvik

HÜKÜMETTEN FİLM VE OYUN SEKTÖRÜNE DEV TEŞVİK

Ekonomi Bakanı Zeybekci, tüm dünyadan film yapımcılarını ve oyun yazılımcılarını Türkiye'ye çekecek, yerli girişimcileri de destekleyecek, bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Tarih : 01 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Hükümetten Film Ve Oyun Sektörüne Dev Teşvik(10/10)6

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tüm dünyadan film yapımcılarını ve oyun yazılımcılarını Türkiye'ye çekecek, yerli girişimcileri de destekleyecek, bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

"FİLM VE PLATOLARIN BULUNDUĞU SERBEST BÖLGE OLUŞTURULACAK"

İstanbul dışında bir kentte, stüdyoların ve film platolarının bulunduğu bir serbest bölge hayata geçirmek istediklerini söyleyen Nihat Zeybekci, projenin amacının zaten çok iyi giden bu iki sektöre destek vermek olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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