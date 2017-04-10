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hükümet'ten flaş trafik sigortası açıklaması

HÜKÜMET'TEN FLAŞ TRAFİK SİGORTASI AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Şimşek "(Trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesi) Bu konudaki değerlendirme bugün tamamlanacak. (Kıdem tazminatlarına el konulacağı iddiası) Böyle bir saçmalık, böyle bir kuyruklu yalan olabilir mi? Hakikaten şaşırıyorum" dedi.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:29
Puan Ver : Hükümet'ten Flaş Trafik Sigortası Açıklaması(10/10)7


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine ilişkin değerlendirmenin bugün tamamlanacağını bildirdi.



Şimşek, TRT haber canlı yayınında gündemdeki konuları değerlendirip, soruları yanıtladı.



Trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine yönelik çalışmaya ilişkin sorular üzerine Şimşek, bu konudaki değerlendirmenin bugün tamamlanacağını ifade etti.



Son yıllarda trafik sigorta primlerinde hızlı bir artış olduğunu anımsatan Şimşek, bu artışa gerekçe olarak gösterilen yargı kararlarına yönelik kanuni düzenleme yaptıklarını ancak sektörden bu konuda arzuladıkları düzeyde tepki almadıkları söyledi.



Değişik risk kategorileri ve illere göre farklılaşan bir prim üst limiti getirecekleri bilgisini veren Şimşek, bu sene için sistemin işleyişini düzene koymaya çalışacaklarını dile getirdi. Şimşek, "Son bir kez bana sunum yapacaklar bugün. Onu değerlendirip, gereken adımı atacağız." diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hükümet  Ten  Flaş  Trafik  Sigortası  Açıklaması    haber

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