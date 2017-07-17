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Hükümet'ten İlk Açıklama: 15 Temmuz Anmalarına Kaç Kişi Katıldı?

HÜKÜMET'TEN İLK AÇIKLAMA: 15 TEMMUZ ANMALARINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada 15 Temmuz etkinlikleriyle ilgili "Birinci yıl dönümünde yapılan bu etkinliklere, yaklaşık 6 milyonu aşkın vatandaşımız katılmıştır" dedi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : Hükümet'ten İlk Açıklama: 15 Temmuz Anmalarına Kaç Kişi Katıldı?(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MGK toplantısının ardından, saat 15.00'te Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 19.40'ta başladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

6 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ KATILDI

Kurtulmuş, 15 Temmuz anmalarına kaç kişinin katıldığıyla ilgili olarak "Birinci yıl dönümünde yapılan bu etkinliklere, yaklaşık 6 milyonu aşkın vatandaşımız katılmıştır. Bu da birinci yılında vatandaşlarımızın aynen 15 Temmuz 2016'daki gibi demokrasiye sahip çıktığını, vatana karşı yapılan bu ihaneti asla karşılıksız bırakmayacağını, aynı şekilde şehitlerimizi ve gazilerimizi anmaktan geri durmayacağını açıkça ispat eden önemli bir gösteri olmuştur." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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