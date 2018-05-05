Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak İnce'yi göstermesi ile ilgili "Sayın Kılıçdaroğlu kendi koyduğu kriterleri kendi çiğnedi. Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi aday göstermesini değerlendirdi. Bozdağ, "Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz" dedi.

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları

"CHP, nihayetinde CHP'lilerin sabrını taşırma noktasına getirmişti. Adeta CHP'liler çıldırma noktasına gelmişti. Seçim süreci tamamlanmadan adayını açıklamış olması son derece önemli. Seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır.

"KENDİ KRİTERLERİNİ ÇİĞNEDİ, NASIL OY İSTEYECEK MERAK EDİYORUM"

Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi. Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum. Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz.

"CHP'DE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK"

Seçimden sonra Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı, ben Allah'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacağına inanıyorum. Seçimin akabinde de CHP'de büyük bir değişim yaşanacağına inanıyorum. Acaba seçimden sonra CHP içinde kaybeden Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Sayın İnce mi olacak?"

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Kaynak: haberinburada