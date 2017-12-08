HÜKÜMETTEN KUDÜS'TE SALDIRAN İSRAİL'E TEPKİ: ŞİDDETE SON VERİN
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bugün Mescid-i Aksa'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i şiddete son vermeye davet ediyoruz." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz, kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir." dedi.
"BUNDAN SONRA OLACAKLARIN SORUMLUSU ABD YÖNETİMİ"
Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kudüs, geçmişiyle de bugünüyle de Müslümanların kutlu bir şehridir, inşallah kıyamete dek de Müslümanların kutlu bir şehri olarak kalacaktır. ABD Başkanının kararı, Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve Müslümanların kutlu şehri olma vasfını asla değiştirmeyecektir, değiştiremeyecektir."
"ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Telaviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir. Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili sorumlusu ABD yönetimidir."
"İSRAİL'İ KINIYORUZ"
"Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i aklı selim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Zarrab'a Tecavüz Davası Açan Kişinin Kimliği Belli Oldu
- Fetö'den Arananlar Pasaport Kontrolünden Geçmeden Giriş Çıkış Yapmış
- Trump'ın Kudüs Kararına Karşı Filistin'de Öfke Cuması İlan Edildi, 81 İlde Protesto Var
- Ege Denizi'nde Sabah Saatlerinde Korkutan Deprem!
- Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
- Tapınakta Kardeş Cinayeti! Başrahip Abisine Pusu Kurup Kılıçla Öldürdü
- Erdoğan'ın Tarihi Lozan Restini İngiliz Basını Yazdı: Yunan Cumhurbaşkanı Şoka Girdi
- Erdoğan'ın Ziyareti Öncesi Batı Trakya'da Skandal Provokasyon! Türklerin Evlerine Tehdit Mesajı Bırakıldı
- Hanuka Bayramı'nda Yahudi Lobisiyle Buluşan Trump: Kudüs Kararımdan Gurur Duyuyorum
Bu Haberle İlgili Yorumlar