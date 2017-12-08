Hükümetten Kudüs'te Saldıran İsrail'e Tepki: Şiddete Son Verin
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Hükümetten Kudüs'te saldıran İsrail'e tepki: Şiddete son verin

HÜKÜMETTEN KUDÜS'TE SALDIRAN İSRAİL'E TEPKİ: ŞİDDETE SON VERİN

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bugün Mescid-i Aksa'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i şiddete son vermeye davet ediyoruz." dedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Hükümetten Kudüs'te Saldıran İsrail'e Tepki: Şiddete Son Verin(5/10)1

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz, kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir." dedi.

"BUNDAN SONRA OLACAKLARIN SORUMLUSU ABD YÖNETİMİ"

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kudüs, geçmişiyle de bugünüyle de Müslümanların kutlu bir şehridir, inşallah kıyamete dek de Müslümanların kutlu bir şehri olarak kalacaktır. ABD Başkanının kararı, Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve Müslümanların kutlu şehri olma vasfını asla değiştirmeyecektir, değiştiremeyecektir."

"ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Telaviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir. Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili sorumlusu ABD yönetimidir."

"İSRAİL'İ KINIYORUZ"

"Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i aklı selim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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