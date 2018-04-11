Bloomberg HT yayınında soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kurla ilgili bu spekülatif hareketin bir tabanı yok, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bunu oturtacaktır ve oturduğu seviye de doğru seviyedir." dedi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HERKES KAZANACAK"

Zeybekci, "Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanacak. O nedenle Türkiye'ye dayatılan yaklaşımlara itibar etmeyin" dedi.

Türk Lirası bu sabah dolar ve euro karşısında rekor gerileme yaşadı. Dolar/TL 4,1559, Euro/TL de 5,1449 ile rekor seviyeye yükselmişti.

Kaynak: haberinburada