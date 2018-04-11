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Hükümetten Rekor Kıran Dolarla İlgili İlk Yorum!

Hükümetten rekor kıran dolarla ilgili ilk yorum!

HÜKÜMETTEN REKOR KIRAN DOLARLA İLGİLİ İLK YORUM!

Ekonomi Bakanı Zeybekci, kurdaki durumun Türkiye gerçeklerini yansıtmadığını belirterek Türk Lirası'nda yaşanan gelişmelerin geçici olduğunu söyledi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 12:30
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Bloomberg HT yayınında soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kurla ilgili bu spekülatif hareketin bir tabanı yok, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bunu oturtacaktır ve oturduğu seviye de doğru seviyedir." dedi.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HERKES KAZANACAK"

Zeybekci, "Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanacak. O nedenle Türkiye'ye dayatılan yaklaşımlara itibar etmeyin" dedi.

Türk Lirası bu sabah dolar ve euro karşısında rekor gerileme yaşadı. Dolar/TL 4,1559, Euro/TL de 5,1449 ile rekor seviyeye yükselmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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